دلعي جوزك وابهريه .. لو عندك كريم "ميبو" تعالي أقولك تعملي بيه ايه قبل النوم وهتنبهري من النتيجة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحب الكثير من السيدات الإهتمام بنفسها وبمظهرها ونظرا لارتفاع تكلفة منتجات الاهتمام بالبشرة خلال الفترة الحالية، تبحث العديد من النساء حول وصفات فعالة وسريعة المفعول للقضاء على كافة مشاكل البشرة، حيث إن مشكلة تواجد العديد من الأماكن السمراء بالجسم قد يزعج الكثير من السيدات مما يجعلها تفقد ثقتها بنفسها، لذلك سوف نوفر أهم الوصفات التي تغني عن اللجوء لمنتجات العناية بالبشرة، من خلال مقالنا اليوم وكل ذلك بأبسط المكونات المتواجدة داخل منازلنا، تابعي معنا.

هتنبهري.. وصفة ميبو لتفتيح المناطق الداكنة

قبل أن نعرف الطريقة لابد أن نعرف فوائدها ،تعد وصفة ميبو مع زيت الزيتون للقضاء على المناطق الداكنة ، يساهم الكريم في تفتيح البشرة وتوحيد لونها،يعمل على إزالة البقع الداكنة،ويساعد ايضا في إخفاء التصبغات الجلدية،بالإضافة إلى أنه يعمل على علاج الندبات والجروح أيضًا.وهذه الوصفة طبيعية تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، كما أنها تعتمد على مكونات طبيعية لها خصائص تفتيح وترطيب للبشرة، كل ماعليكي هو إحضار : مقدار من زيت الزيتون ،2 ملعقة صغيرة من كريم ميبو.

كيفية إستخدام الوصفة

خلط كمية متساوية من كريم ميبو وزيت الزيتون.

ضعي المزيج على المناطق الداكنة في البشرة.

اتركي الخليط فوق البشرة لمدة 30 دقيقة.

يتم شطف البشرة بالماء الفاتر.

يمكن استخدام هذه الوصفة مرتين في اليوم حتى تحصلي على أفضل النتائج.