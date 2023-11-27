«الاخبار الحلوة لاصحاب المعاشات»..رسمياً صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بأثر رجعي تصل إلى 20% .. موعد صرفها من التأمينات الاجتماعية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بالتزامن مع انتشار مجموعة من الأخبار تخص المعاشات نجد أن أصحاب المعاشات يبحثون لأنهم تفاصيل الزياده الأخيره لعام 2023 ،وهذا بعدما كنت اتحدى سياده الرئيس عبد الفتاح السيسى بعض القرارات الهامة التي تخص الموظفين وأصحاب المعاشات في مصر من أجل تقديم الدعم المالي لهم في ظل غلاء الأسعار الذي أصبح مسيطر على كل شيء موجود من حولنا، بما في ذلك السلع الاستهلاكية الأساسية، ومن خلال موقع نيوز مصر وفي هذا الموضوع نذكر لكم كل التفاصيل، خاصة بعد إعلان مجلس النواب وجود زيادة استثنائية لأصحاب المعاشات تابعونا للنهاية.

نجد أنه طبقا لما تم الإشارة إليه من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فإن هناك زيادة على المعاشات بأثر رجعي بنسبة تبلغ 20% وهذا رجوع إلى قرار زيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أوضح بضرورة زيادة المنحة الاستثنائية

لأصحاب المعاشات لتصبح 300 جنيه بدلا من 600 جنيه، وهذا بأثر رجعي خلال شهر نوفمبر حيث قام كل فرد من أصحاب المعاشات بأخذ مبلغ 600 جنيه على معاشه يتمثل في الزيادة الخاصة بشهر اكتوبر ونوفمبر وفقًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم متضمنة الزيادة من خلال مكاتب البريد المصرية وهي موجودة في جميع محافظات مصر، بالإضافة إلى مجموعة من البنوك ونقاط شركة الفوري،مع إمكانية الصرف عن طريق المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول.