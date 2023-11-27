كنز في بيتك».. قشر البطاطس كنز أغلى من الذهب تعالي أقولك ممكن تستفيدي منه في ايه.. ازاي عايشين ومنعرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قشور البطاطس تعتبر من أبرز المكونات الغذائية التي يجب أن تكون متوفرة في أي منزل مصري فهي تستخدم في إعداد مجموعة متنوعة من الوجبات، وتُعد في الوقت نفسه ضمن الأطباق الجانبية التي يتم تحضيرها وما يعرفه القليلون هو أن قشور البطاطس تحمل فوائد كبيرة لصحة الشعر، حيث تساهم في علاج مشاكل الشعر سنستعرض فيما يلي أبرز فوائد قشر البطاطس للعناية بالشعر.

استخدام قشر البطاطس لشعر صحى ولامع

توجد طرق عديدة للاستفادة من قشور البطاطس، ولكن أحد أشهر الطرق لتعزيز صحة الشعر هو كما يلي:

ابدأ بغسل قشور البطاطس بشكل جيد للتخلص من الأتربة المتراكمة عليها.

ضعي القشور في الخلاط أو العجان مع ربع كوب من الماء، واطحنيها حتى تصبح على شكل عجينة متماسكة.

قومي بتوزيع العجينة على فروة الرأس، وافركيها بلطف لضمان وصولها إلى جميع أجزاء الرأس، ثم اتركيها على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

اشطفي الشعر بالماء الدافئ واستخدمي الشامبو المناسب لنوعية شعرك.

يُفضل استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لتحقيق أفضل النتائج.

[استخدامات مختلفة لقشر البطاطس.. يلمع الشعر وأدوات المطبخ الفضية - اليوم السابع]

نصائح إضافية عند استخدام قشر البطاطس

استخدام قشر البطاطس الطازج: يُفضل استعمال قشر البطاطس الطازج لضمان الحصول على أفضل النتائج.

إضافة مكملات مفيدة: يُمكن إضافة مكملات مثل العسل أو زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، حيث تعتبر هذه المكملات مفيدة جدًا للشعر.

أهم فوائد قشر البطاطس للشعر

قشر البطاطس يعد كنزًا لا مثيل له، وينبغي الاستفادة الكاملة من فوائده المتنوعة، منها:

توفير العناصر الغذائية الأساسية: يحتوي قشر البطاطس على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل الحديد، الماغنسيوم، والبوتاسيوم، التي تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز نمو الشعر وتقوية بصيلاته.

تسارع نمو الشعر: يساهم الانتظام في استخدام وصفات قشر البطاطس في زيادة نمو الشعر بسرعة، وذلك بفضل العناصر الغذائية الغنية الموجودة فيه.

إضفاء لمعان وحيوية: يمنح قشر البطاطس الشعر لمعانًا وحيوية، ويقويه ويحميه من التساقط.

وصفة طبيعية واقتصادية: يُعتبر استخدام قشر البطاطس واحدة من الوصفات الطبيعية الآمنة للعناية بالشعر، كما أنه يُقلل من الحاجة إلى شراء الزيوت والمستحضرات الثمينة.

تحسين صحة فروة الرأس: يساعد قشر البطاطس في تطهير فروة الرأس من البكتيريا والالتهابات، كما يعالج التقصف والهيشان ويسهم في ترطيب الشعر.