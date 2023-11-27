" هتبقي حاميه معاكي زي الموس".. من النهارده هسن كل سكاكين المطبخ طريقة اخدتها من صاحب مسن لسن السكين فى المنزل وتبقى زى الموس .. جربيها حالا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -في بعض الأحيان، تظهر مشاكل بسيطة قد تؤدي إلى عطل كبير، ومن بين هذه المشاكل تتعلق بأدوات المطبخ مثل السكاكين وأدوات التقطيع، يمكن أن تتسبب هذه المشاكل في تعطل الأدوات، مما يجعل من الصعب على السيدة إتمام مهام المطبخ، سواء كان ذلك في تقطيع الطعام أو طهيه، إن فقدان حدة السكين أو المقص يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في أداء المهام اليومية، مثل تقطيع اللحوم والخضروات، ومن المعروف أن السكين هي أحد الأدوات الرئيسية التي يتم استخدامها يوميًا في المطبخ. في بعض الأحيان، تلجأ النساء إلى شراء أدوات جديدة لتلبية احتياجاتهن في المطبخ، ولكن اعتبارًا من اليوم، لن تحتاجي إلى شراء أدوات حادة جديدة.

طريقة سن سكينة الألومنيوم بسهولة

ابدأي بتحضير قطعة كبيرة ومستطيلة من ورق الألومنيوم، ثم قومي بطيها عدة مرات متتالية حتى تأخذ شكل مسطرة.

باستخدام سكين أو مقص، قومي بقطع شريحة طويلة من الألومنيوم المطوي، حتى تكون مشابهة للمسطرة يمكنك تحديد حجم القطع حسب الحدة التي ترغبين فيها.

بعد ذلك، قومي بتحضير قطعة من القماش القطني واغسليها بالماء الدافئ استخدمي القطعة المبللة لمسح السكين والمقص، ضمن خطوة لتحسين نظافتهما.

طريقة معالجة السكين التالف وسن المقص باستخدام الصنفرة

قم بتحضير قطعة من الصنفرة الخشنة جداً.

أمسكي السكين أو المقص الذي ترغبين في تصحيح سنهما.

قومي بتمرير السكين أو المقص على قطعة الصنفرة من أعلى إلى أسفل بحركات متسارعة ومتتالية.

حاولي التركيز على جميع الأماكن الباردة في السكين أو المقص، وهي الأماكن التي قد تفقد حدة الحديد.

استمري في عملية التمرير حتى تحققي النتائج المرغوبة.

باستخدام هذه الطريقة، ستلاحظين تحسناً في حدة السكين أو المقص بعد الصنفرة يُفضل أن تكون الحركات متسارعة ومتجانبة لضمان توزيع التأثير بشكل متساوٍ.