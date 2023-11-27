دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هتبقي شباب طول عمرك.. عشبة معجزة هترجعك لسن الـ20 حتى لو كنت فوق الـ70,

تعتبر وصفة إكليل الجبل للشعر من أفضل الوصفات الهامة لصحة الشعر حيث تعمل على تكثيف وتطويل الشعر وتساعد في الحصول على شعر ناعم كالحرير ذو بريق لامع وقامت العديد من النساء بالبحث بشكل متزايد عن إعداد وتحضير الوصفات الطبيعية التي تساعد في الحصول على أفضل النتائج لمعالجة مشاكل الشعر المختلفة ولذلك سوف نقوم بتحضير وصفة إكليل الجبل بإحضار بعض المكونات البسيطة والسهلة واتباع الطرق البسيطة لتحضيرها بكل سهولة في المنزل.

هتبقي شباب طول عمرك.. عشبة معجزة هترجعك لسن الـ20 حتى لو كنت فوق الـ70

نظراً للتساؤلات العديدة بين العديد من النساء عن كيفية تحضير وصفة إكليل الجبل والقرنفل التي تساهم في الحصول على شعر صحي وطويل وأيضاً تضم العديد من الفوائد المختلفة ولذلك يتم تحضير الوصفة من خلال إحضار بعض المكونات البسيطة التي تتمثل فيما يلي:نقوم بإحضار 10 ورقات من ورق الغار.

إحضار ملعقتين كبيرتين من القرنفل.

إحضار ملعقتين كبيرتين من إكليل الجبل.

إحضار كوب واحد كبير من الماء.

ملعقتين كبيرتين من حبة البركة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

إحضار ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

إحضار ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

إحضار ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

كيفية التحضير

نقوم بإحضار وعاء كبير ونبدأ بإضافة إكليل الجبل والقرنفل وورق الغار وحبة البركة ونقوم بتحريكهم جيداً.وبعد ذلك نقوم بإضافة كوب الماء على الخليط ونقوم بتحريك الخليط برفق.

يترك الوعاء على نار هادئة لمدة 10 دقائق على الأقل.

بعد ذلك نقوم برفع الوعاء من على النار ويترك جانباً حتى يبرد.

نقوم بتصفية المحلول جانباً.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزيوت الطبيعية التي تم تعيينها في المقال إلى محلول إكليل الجبل والقرنفل.نقوم بالتقليب جيداً والاحتفاظ به في بخاخ محكم الإغلاق.

طريقة الاستخدام

يجب على جميع النساء مراعاة طريقة الاستخدام الصحيحة للحصول على نتائج جيدة وتتمثل طريقة الاستخدام فيما يلي:

ينبغي أن نقوم بتنظيف فروة الرأس جيداً.

وبعد ذلك نقوم باستخدام بخاخ إكليل الجبل والقرنفل يومياً للحصول على نتائج جيدة..

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