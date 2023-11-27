دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر البرتقال من أكثر الفواكه أهمية علي صحة الانسان لما يحتوية من الكثير من الفيتامينات المفيدة للانسان، فالبرتقال من الفواكه المفضلة للكبار والصغار، وذلك لأنها تحتوي علي فيتامين سي الذي يساعد علي زيادة مناعة الجسم ضد الانفلونزا ويمنح الجسم الطاقة التي يحتاجها الانسان وخاصة في فصل الشتاء، لكن عادة تواجه ربة المنزل مشكلة في تقشير البرتقال لذلك جئنا إليكم بحيلة سحرية، وفي هذا المقال سوف نتعرف سويا علي فوائد البرتقال باكثر دقة وطرق سهلة وبسيطة لتقشير البرتقال.

ما هي طريقة تقشير البرتقال بطريقة سحرية لن تخطر على بال احد

هذه الطريقة تعتبر من اسهل الطرق في تقشير فاكهة البرتقال، ويتم ذلك عن طريق خطوات سهلة وبسيطة، من خلال قطع الجزء العلوي من ثمرة البرتقال، وايضاً قطع الجزء السفلي من البرتقال، وعمل شق في منتصف البرتقال وبعد ذلك نقوم بتقشيرها بسهولة وتناولها، وهي تعد من اسهل الطرق في تقشير البرتقال من غير مجهود.

["سر خطيييير لا يعلمه الكثيرون"....."ضاع عمرنا وإحنا بنقشر البرتقال بطريقة خاطئة" تعرفي عليها الأن قبل فوات الأوان!!!!!]

ما هي فوائد البرتقال لصحة الإنسان

تعددت فوائد البرتقال لصحة الإنسان الذي لا يعلمها الكثير من الأشخاص، وسوف نوضح ذلك من خلال الخطوات التالية وهي عبارة عن:

يعمل علي تقوية المناعة وبالتالي يحمي الجسم من الإصابة بأمراض كثيرة.

يحتوي علي فيتامين سي المفيد للجسم ويعمل علي التقليل من إلاصابة بالبرد.

تقلل الالام التي تصيب المعدة الناتجة عن حصوات الكلي.