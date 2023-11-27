دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بعد يوم من وفاة زوجها..”امرأة سعودية” تصاب بصدمة نفسية بسبب ما وجدته في مكتبه بالصدفة!,

روت إحدى الزوجات قصة صادمة عايشتها، وقامت بنقلها عدة مواقع إخبارية، تحكي هول المفاجأة التي واجهتها الزوجة بعد ان اكتشفت سرًا في مكتب زوجها الذي لقي حتفه في حادث مروري.

وتقول الزوجة بينما تروي حكايتهاآ أنها تبلغ 27 عاما وتزوجت من زميلها بالجامعة بعد تخرجهما، حيث كانت حياتهما تسير بشكل هادئ الى أن وقع ما قلبها رأسًا على عقب.

قررت الزوجة أن تجمع كل ما يمكن أن يذكرها بزوجها في صندوق تلجأ اليه وقت اشتياقها له، وقامت حينها بفتح مكتب زوجها الخاص لأول مرة بعد وفاته وهناك وجدت شيء غير متوقع.

عثرت الزوجة في مكتب زوجها على كميات من مادة الهيروين وأوراق تثبت تورط زوجها في الاتجار به ، ولم تصدق أو تستوعب ما حدث وما الدافع وراء فعل زوجها لمثل هذا الشيء.

توجهت الزوجة في اليوم التالي لأقرب مركز شرطة، وقدمت المستندات والأوراق التي وجدتها بالمكتب وسلمت كمية الهيروين، وبعد أن قامت الشرطة بالإجراءات اللازمة تم الكشف عن باقي أفراد العصابة التي كانت تعاون الزوج..

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