دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكشف عن تخادم بين جماعة الحوثي وهذا القائد العسكري السابق بعدن وتخوف من هذا الأمر.. تفاصيل صادمة!! الكشف عن تخادم بين جماعة الحوثي وهذا القائد العسكري السابق بعدن وتخوف من هذا الأمر.. تفاصيل صادمة!!,

شف المحلل العسكري العميد خالد النسي عن وجود تخادم بين جماعة الحوثي والقائد العسكري امجد خالد وقال النسي في تغريدة له على منصة إكس: ‏أمجد خالد أخواني متطرف متعاون مع الحوثيين وكان يقود لواء عسكري داخل عدن ، الأكيد إن هناك ألف أمجد خالد يتواجد في الوحدات العسكرية التي يسيطر عليها الاخوان وخاصة في مأرب ووادي حضرموت وتابع بالقول: الخوف أن يكون هناك أكثر من أمجد خالد تسرب الى القوات والعسكرية والأمنية الجنوبية وخاصة أمن عدن