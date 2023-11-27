المنظمات وبرنامج الغذاء يعلن وقف توزيع المساعدات الإنسانية في اليمن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الت مصادر إغاثية أن برنامج الأغذية العالمي (WFP) أقر وقف توزيع المساعدات الإنسانية في جميع المحافظات اليمنية؛ بسبب نفاد التمويلات التي يتحصل عليها البرنامج لتسيير أنشطته الإغاثية. وذكرت مصادر عاملة في البرنامج أن مدير برنامج الأغذية العالمي السيد ديفيد بيزلي، وجه رسالة إلى جميع موظفيه في الجمهورية اليمنية، أبلغهم فيها بقرار وقف المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن سواء النقدية أو الغذائية. وأكدت المصادر أن الرسالة بررت أن سبب هذا القرار يعود إلى نفاد تمويلات المانحين التي كانت تسير أنشطة البرنامج خلال العام 2023، وعدم تحصل البرنامج على أي تمويلات إضافية من قبل الدول والجهات المانحة.