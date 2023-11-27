دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يبحث الكثير من الناس عن وصفة طبيعية لعلاج الشعر التالف بدون جراحة تجميلية ، وتعتبر هذه الوصفة الطبيعية من أفضل الحلول للحصول على الجمال الطبيعي والتخلص من السمرة في أجزاء مختلفة من الجسم ، كما أنها تساعد المرأة على التمتع بها. رائحة جذابة وممتعة وتعمل على الحفاظ على صحة الشعر وإعطائه الطول واللمعان الذي يحتاجه ، وقد نشرح طريقة مخصصة تساعدك على إبهار زوجك بخلط الزبادي مع مسحوق القرنفل، لذا فاليوم ومن خلال موقعنا سنتحدث عن هذه الوصفة السحرية وكيفية استخدامها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة تستطيع أن تفعلها بنفسك

مكونات وصفة الزبادي وزيت الزيتون

يمكنك تحضير كوب من الزبادي.

خذ ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون ناعماً.

ملعقة زيت زيتون طبيعة.

ملعقة عسل نحل.

جرة نظيفة.

["العمر فات وعدي وأحنا منعرفش"... ضعي زيت الزيتون مع "القرنفل"وشوفي النتيجة بنفسك... نتيجة غير متوقعة ومفعولها مفعول السحر!!]

كيفية استخدام الوصفة السحرية

• يمكنك استخدام هذه الوصفة السحرية عن طريق خلط جميع المكونات معًا

• ثم يتم تدليك فروة الرأس بهذا الخليط ويترك عليها لمدة ساعة على الأقل

• ثم يتم غسل الشعر باستخدام شامبو خالٍ من الكبريتات.

• اغسله جيدًا بالماء الفاتر وقم بتدليك فروة الرأس

• تتكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع

• وبعد ذلك تحصل على نتيجة مذهلة لشعر صحي

• يقلل من البكتيريا في فروة الرأس

• يساعد في النمو الكامل للشعر ويحميه من المشاكل ، لأنه غني بفيتامين 12

• كما تعمل هذه الوصفة على ترطيب الشعر وتساعد في نموه وتحميه تمامًا من أي أضرار ومخاطر

• ينشط القرنفل الدورة الدموية في فروة الرأس