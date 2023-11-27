جنسيه يفضلها الفتيات السعوديات..تعرف على أبناء هذه الجنسية بالزواج من السعوديات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - صرحت استشاريه نفسية واسريه على مواقع التواصل الاجتماعي عن إقبال الفتيات السعوديات من الزواج من أجانب مما جدل كبير على مواقع السوشيال ميديا وقد أشارت الدكتورة زهرة المعبي اما هناك تشجيع على زواج الفتاة السعودية من اجنبي خاصه بعد قرارات الحكومة الجديدة والأنظمة التي تساعد الفتاة في الزواج من أجنبي بعد ان كان ممنوع حيث أنها تمنح الأم الحضانة إذا كان هناك أبناء في حالة الانفصال، بالإضافة الى أن القانون يدعم السيدة ويوثق لها الحق الكامل قبل عملية الزواج من اجنبي وسوف نذكر الجنسيه المفضله عند الفتيات السعوديات.

أسباب تفضيل السعوديات للزواج

شرحت الدكتورة زهرة المعبي في تقرير لها أن هناك بعض الاسباب التي تؤدي الى تفضيل السعوديات الى الزواج من اجانب لجنسيات عربية أو جنسيات أخرى ومن اهم هذه الاسباب التي تجعل زهرة المعبي تتعاطف مع السيدات بزواجهن من أجانب حيث ان المعاملة الحسنة والكلام الجميل والاهتمام بالاضافة الى انها تشعر أنها مسيطرة على الإقامة والقانون يساندها من بعض الأمور الأخرى.

جنسيات مفضلة عند السعوديات

أوضح بعض الدراسات هناك ثلاث جنسيات مفضلات عند السعوديات من الدول العربية يفضلون الارتباط بهن حيث تأتي في الترتيب الاول الجنسيه المصرية، ثم الجنسية اللبنانيه في المستوى الثاني وتعتبر أنها السبب الرئيسي هو الكلام الجميل ووصفت ذلك بحلاوة اللسان حيث ان المرأة بطبيعتها تعشق الاهتمام.