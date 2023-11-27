"هتروح في داهيه خلي بالك"... علامات إذا ظهرت على تطبيق الواتساب اعرف ان الواتساب بتاعك متراقب وبياناتك بتتسرق بدون ما تحس.. متجيش تقول معرفشي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -WhatsApp فهو يعتبر من إحدى برامج الدردشة الأكثر استخداما حول العالم.إن كانت لديك مشكلة تتعلق بتهكير هاتفك وتعرضه للاختراق فسوف تجد أن جميع التطبيقات الخاصة به بما فيها تطبيق المراسلة الشهير واتس آب قد تم اختراقه وأن جميع الرسائل النصية والصوتية ومقاطع الفيديو كلها مراقبة ويتتبعك شخصا ما، فإن كنت ترغب في معرفة العلامة التي توضح لك أن هاتفك وتطبيق واتس آب لديك مراقب فتابع السطور المقبلة من المقال لتوضيح مزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

أهم العلامات التي تدل على أن الواتس اب مراقب

لأولئك الذين يبحثون عن علامات اختراق حساب واتساب وتجسس عليه وهناك بعض الدلائل التي تشير إلى أن حسابك قد تم اختراقه وإليك بعض هذه العلامات:إذا لاحظت أن هاتفك يعمل ببطء ولا يستجيب بشكل جيد عند استخدام واتساب خاصة عند إرسال أو استقبال الرسائل فهذا قد يكون إشارة إلى أن حسابك في خطر.

إذا رأيت أحد أصدقائك يظهر أنك نشط على واتساب ويمكن لأي شخص محادثتك في الوقت الذي تعلم أن اتصال الإنترنت في هاتفك لا يعمل في تلك اللحظة.

إذا ظهرت حالات أو منشورات على حسابك وأنت لم تقم بنشرها بنفسك.

كيف يمكن لأي شخص حماية حسابه على الواتساب من السرقة والاختراق؟

لحماية حساب واتساب وتأمينه من الاختراق يمكن لأي شخص اتباع هذه الخطوات:

انتقل إلى قائمة الإعدادات في تطبيق واتساب.

اختر حسابك من القائمة.

اضغط على “التحقق بخطوتين”.

قم بتفعيل هذه الخاصية وأدخل كلمة المرور الخاصة بحساب واتساب الخاص بك.

في النهاية، قم بإضافة بريدك الإلكتروني لإكمال عملية الحماية.