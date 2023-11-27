دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الفترة الأخيرة ، حلمت العديد من الفتيات أو النساء على وجه الخصوص. تحلم الكثير من النساء ، وخاصة الفتيات الصغيرات ، ببشرة ناعمة بيضاء خالية من التجاعيد والبقع والهالات السوداء ، حيث يعتبر الوجه أبرز وأهم علامات الجمال في جسم المرأة ، وكثير من الرجال ينظرون إليه في البداية ضعها واعتبرها المعيار الأساسي للجمال ، ووصفة “القرنفل والفازلين” التي تجعلك ملكة جمال وعروسه. الجلد ، لاحتوائه على مادة الأوجينول وهو أحد مضادات الأكسدة ، ويعمل بدوره على علاج التجاعيد وعلامات الشيخوخة ، ويجعل البشرة صافية ونقية وجذابة. من خلال موقعنا ، سنتحدث عن كيفية عمل هذه الوصفة السحرية بمكونات بسيطة وغير مكلفة.

طريقة تحضير كريم الفازلين والقرنفل للوجه

المكونات

ملعقتان كبيرتان من القرنفل المطحون.

– ملعقة كبيرة من الفازلين.

– ربع ملعقة صغيرة قهوة. – ملعقتان كبيرتان من حليب جوز الهند.

– ملعقة كبيرة نشاء.

– ملعقة صغيرة عصير ليمون.

[يارتني عرفتها من زمان... حتي لو كان سنك 60 سنه قومي الآن واسحري زوجك بهذا الوصفة.. "ضعي معلقة من الفازلين واخري من القرنفل" علي هذا المنطقة قبل النوم ولن تصدقي النتيجة]

طريقه تحضير الوصفة

قم بإذابة الفازلين في حمام مائي لبضع دقائق حتى يصبح سائلاً

أضيفي القرنفل المطحون إلى الفازلين المذاب واخلطيهم معًا جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

أخيرًا ، أضيفي باقي المكونات السابقة إلى خليط القرنفل والفازلين ، مع التحريك المستمر لجميع المكونات ، حتى تحصلي على قناع من القوام المتجانس. اغسل بشرتك جيدًا بالماء والغسول (للوجه) أو بالماء والصابون (للجسم).

انشر القناع الناتج على بشرتك أو المناطق التي تعاني من السمرة.

اتركي القناع على بشرتك لمدة 30-40 دقيقة ، أو اتركيه يجف تمامًا.

اغسل بشرتك بالماء الفاتر.

كرري هذه الوصفة (2-3 مرات) كل أسبوع ، وستلاحظين أن بشرتك بيضاء وناعمة.