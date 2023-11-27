مش هتخطر على بالك العفريت.. ماذا يحدث لهاتف عند تفعيل« وضع الطيران» معلومات خطيرة من خبير هواتف امريكي صدمه للجميع

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يحتوي الهاتف على العديد من الخواص التي تستخدم بكثرة في أكثر من شيء ومن أهمها وضع الطيران الذي يوجد في جميع الهواتف ومسؤول عن خفف وفتح الهاتف من خلال غلق البيانات والواي فاي وجميع المكالمات حيث انه من الأشياء الهامة التي لا يمكن الاستغناء عنها ولكن الجميع يعرف هذه الخاصية عند تفعيل وضع الطيران فقط ولا يعرف ان وضع الطيران له استخدامات كثيرة ومتعددة في الهاتف يمكن أن تستخدمها بصورة جيدة لتسهل عليك العديد من انجاز المهمات، حيث أن أحد الخبراء التكنولوجيا في أمريكا اوضح لها استخدامات وضع الطيران في الهاتف والتي سوف نذكرها خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

أهم مزايا وضع الطيران بالهاتف

يعتقد الكثير من الاشخاص ان وضع الطيران يستخدم لحظر الرسائل والمكالمات فقط ويستخدم اثناء وضع الرحلات الجويه عند ركوب الطائرة ولكن يغفلون عن مميزات كثيرة يمكن أن تستخدم بها وضع الطيران وهي كالتالي:

يتم تفعيل وضع الطيران عند الرغبة في عدم تشغيل البلوتوث في الهاتف مما يؤدي إلى حماية بياناتك وتكون في امان وعدم مشاركتها مع أحد.

وضع طيران ينشط البطارية يؤدي الى تسريع الشحن إذا كنت ترغب في الشحن في وقت قصير فإنه يوقف العديد من التطبيقات التي تستنزف كمية كبيرة من البطارية أثناء الشحن.

يخفف احمال الهاتف من خلال يخاف الإنترنت.

أهمية استخدام وضع الطيران

يحمي هاتفك من مشاركة اي صور او مقاطع عند وجود اطفال ويحافظ على عمر البطارية لأطول فترة ممكنة لتحسين جودتها يمنع حظر مكالمات والرسائل والانترنت لعدم إزعاج من الآخرين.