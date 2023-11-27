كنز في كل بيت واحنا ما نعرفش «الهون النحاسي» هيخليك تشتري شقه وعربيه ياسعدك ياهناء لو عندك في البيت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الهون النحاسي من أحد الأدوات التي كانت تستخدم في إعداد الأطعمة المختلفة مثل الثوم والبصل أرسلها جيدا مع ظهور الآلات الحديثة باستخدام ولم يعد له قيمة وجميع البيوت تضعه مع الأدوات القديمة التي لا تستخدم ويعتقدون ان ليس له اي قيمه ولكن الهون النحاسي يعتبر من التحف النادرة عند بعض التجار الذين يعاشقون تجميع هذه الأشياء وشرائها بأسعار غاليه فقد انتشر الصور الهون النحاسي القديم على عدد كبير من المواقع بمواقع السوشيال ميديا ومطلوب فيه سعر كبير بالإضافة إلى ذكر المواصفات الخاصة بهم حتى يباع بهذا السعر الكبير لذلك اذا كنت تمتلك هذا الدهون في المنزل فأنت لديك ثروة يمكن أن تبيعه وسوف نذكر لكم مواصفات نون وكيفية بيعها خلال الفقرات التالية.

سعر الهاون النحاسي القديم

بعد انتشار صورة الهون النحاسي المطلوب تم نشر بعض المواصفات التي يجب أن تتوفر فيه هل هم حيث ان سعر الهون يتوقف على حجم ووزن الدهون وكذلك يمكن التعرف على الهون الاصلي القديم المطلوب من خلال صوته حيث عندما تدق عليه سوف يكون له صوت مرتفع للغاية وهذا يدل على جودة النحاس المصنوع منه الهوم ويصل سعره في الاسواق الى مليون جنيه لانه يعد من احد القطع الاثرية الغاليه بالاضافه الى ان معدن النحاس الاصلي القديم يباع بأسعار عالية.

كيفية معرفة ان الهاون النحاسي أصلي

يتم اختبار جودة الدهون من خلال معدنه فيجب أن يكون مصنع من النحاس الاصلي غير مخلوط بأي معادن اخرى مثل الحديد او غيرها بالاضافة الى ان الهون المطلوب مرسوم عليه زخارف خارجية بجودة عالية تدل على الدقه المتناهيه في الصنع.