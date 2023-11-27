[السر كله في المكون السحري دا .. أسرع طريقة لتسوية اللحمة بسرعة الصاروخ هتبقى زي الزبدة خلال 3 دقائق .. نتيجة ولا في الخيال أحلى من حلة الضغط]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قد تقوم السيدات بطهي اللحوم في المنزل فتجد أنها من اللحوم العجوزة التي تستغرق وقتاً كبيراً في التسوية يصل إلى ثلاث ساعات، وفي حالة وجود عزومة في منزلها فإن ذلك يعيقها كثيراً في تحضير الوجبات المختلفة، وقد جئنا لكِ ببعض المكونات البسيطة والمتوافرة في جميع المنازل من حولنا والذي يساهم في تسوية اللحمة بسرعة كبيرة، كما أن هناك بعض الطرق التي تجعل من عملية تسوية اللحم تتم بشكل أسرع، وقد جمعنا لكِ كل ذلك من خلال مقالنا.

تسوية اللحمة بسرعة

تعتمد العديد من السيدات في العديد من دول العالم على بعض الطرق لتسوية اللحم سريعاً ومنها ما يلي:

استعمال السكر لطهي اللحم، حيث يتم إضافة معلقة من السكر عند سلق اللحم، هذا الأمر يساعد على تسوية اللحمة بسرعة والاحتفاظ بطعمها.

كما ينبغي الحذر من وضع الملح عند البدء في تسوية اللحم لأن هذا الأمر قد يجعل اللحم تتلف بسرعة كما يساعد على جعل اللحم ناشفة جداً وتأخير تسويتها.

ينبغي تغطية اللحم بغطاء عند التسوية حتى تستوي بسرعة.

في حالة الاضطرار إلى تزويد اللحم بالماء فينبغي أن يكون الماء ساخن.

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تسوية اللحمة بالسكر

قد يبدو هذا الأمر غريباً بالنسبة للعديد من النساء، حيث يخافن من وضع السكر على اللحم حتى لا يتغير طعمها، ولكن هذا الأمر غير صحيح لأن وضع السكر يسرع من عملية الطهي كما يجعل اللحم تحتفظ بطعمها، ويتم استعمال السكر في تسوية اللحم من خلال وضع معلقة صغيرة من السكر عند البدء في تسوية اللحم، كما يمكن إضافة السكر إلى تتبيلة اللحم.