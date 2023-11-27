انت الان تتابع خبر بالفيديو.. باحث" في ما وراء الطبيعة" يكشف متى نقصت أعمار البشر والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس -كشف الباحث في مجال علوم الطبيعة عبد الرحمن الزحيفي عن سبب انخفاض أعمار البشر بعد الطوفان. وأشار الزحيفي في مقطع فيديو إلى أن نوح عاش لأكثر من 1080 سنة، وآدم عاش لمدة 1000 سنة، وكانت أعمار الأنبياء الآخرين تتراوح بين 800 و 900 سنة.

وأوضح الزحيفي أنه بعد الطوفان، حدث تغيير جيني بفضل إرادة الله عز وجل، باستثناء قوم عاد، مما أدى إلى انخفاض أعمار البشر. وأشار إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أعمار أمته ستتراوح بين 60 و 70 عامًا.

وأضاف الزحيفي أن التاريخ البشري ينقسم إلى فترتين قبل الطوفان وبعد الطوفان، وأنه قبل الطوفان كانت هناك مستويات عالية من العلوم والتكنولوجيا التي لا يمكن تصورها، خاصة خلال الفترة التي سبقت الطوفان بما يقرب من 2000 عام.

وأوضح الزحيفي أنه بعد الطوفان، سادت فترة من الجهل استمرت لمدة 1000 سنة، ثم بدأت المعرفة تتجدد في شمال أفريقيا في مصر والسودان.

وفي تغريدة على موقع تويتر، أرفق الزحيفي فيديو يوضح تفاصيل حديثه حول نقص أعمار البشر بعد الطوفان.