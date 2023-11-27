دوت الخليج - كتب احمد صلاح - جميع المطابخ الموجودة في المنازل يوجد بداخلها الملح، حيث يعتبر من الأشياء الضرورية التي لاغني عنها في أي مطبخ لأنه يستعمل في جميع الأطعمة، كما تقوم بعض السيدات باستعماله في العديد من الوصفات، ولكن هل تعرف فوائد رش الملح في المنزل؟ هل تعرف الفوائد التي تعود عليك عند رش الملح على عتبة المنزل أو أمامه، فقد انتشرت خلال الفترة الأخيرة أهمية رش الملح و سنتعرف من خلال مقالنا على أهمية وفوائد الملح في المنزل.

فوائد رش الملح في المنزل

جميعنا نعلم أن الملح يستخدم في الطعام فقط، ولكن هناك العديد من الأشياء الأخرى التي يمكن عملها بهذا المكون الرائع حيث؛

يمكن وضع الملح على بلاط السيراميك الموجود في المنزل وستجدين أن البلاط أصبح نظيفاً للغاية.

وضع الملح على السيراميك يساعد على التخلص من الطبقات الجبرية المتراكمة عليه.

كما أن رش الملح في المنزل يساعد على التخلص من كافة الحشرات والزواحف الموجودة في المنزل.

[مطلعتش خرافة زي ما بيقولوا .. لن تصدق ماذا يحدث عند رش الملح على باب المنزل وفي أركانه المختلفة.. جربها بنفسك وهتندهش من النتيجة!!] بعض الفوائد الأخرى لاستخدام الملح

كما يستخدم الملح في بعض الأمور الأخري منها:

تلميع الزجاج والأسطح: حيث يمكنك استعمال الملح في تلميع الزجاج وأسطح المرايات والمنضدات الزجاجية وغير ذلك.

تلميع الأجهزة الموجودة في المنزل.

يتم وضع كمية صغيرة من الملح في الماء الساخن وتقليبهم بشكل جيد ثم احضري قطعة قماش وضعيها في الخليط ومن ثم امسحي الزجاج جيداً وسوف تحصلين على أفضل النتائج.