دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يستخدم الكثير من الأشخاص قصافة الأظافر في قص أظافرهم فقط، ويجهلون الفوائد التي قد يقوموا بها باستعمال هذه القصافة الرائعة، حيث من الممكن أن تستخدم قصافة الأظافر في العديد من الأشياء وبالتالي تساعد على توفير المال والجهد في شراء بعض الأدوات، وقد تم اكتشاف العديد من الخدمات السحرية التي يمكن أن تتم بهذه القصافة فهي ليست محددة على قص الأظافر فقط كما يعتقد الكثيرون.

استعمالات لقصافة الأظافر لن تخطر على بالك

تستعمل قصافة الأظافر في العديد من الأشياء التي تغنينا عن شراء بعض الأدوات وتوفر لنا الكثير من الأموال، ويتم استعمال قصافة الأظافر فيما يلي

استخدامها في الأعمال اليدوية: وذلك عن طريق وضع الخيط في فتحات القصافة وتوصيلها ببكرة الخيط، وهذا يجعل بكرة الخيط لا تفك أبداً.

يستعمل اللسان الموجود في قصافة الأظافر في تثبيت الهاتف: حيث يتم استعماله كحامل للهاتف وذلك عن طريق وضع الهاتف المحمول وتثبيته في الوضع الرأسي.

كما يستعمل اللسان الموجود في القصافة عند فك المسامير في حالة صعوبة إيجاد مفك.

كما من الممكن استعمال الجزء العلوي من القصافة في فتح أغطية المياه الجوفية والبرطمانات.

[موجودة في كل بيت واستخداماتها مش هتخطر على بالك .. تعرف على الاستخدامات المتعددة والمبهرة لقصافة الأظافر التي لن تتخيلها يوما .. لما تعرف مش هتصدق!!]

تحذيرات من استعمال القصافة في هذه الحالات

قصافة الأظافر من أهم الأشياء التي ينبغي تعقيمها باستمرار لأنها تقوم بنقل البكتيريا والجراثيم.

لذا ينبغي تنظيفها باستمرار وتطهير وتعقيم جميع القصافات الموجودة في منزلك بعد كل استخدام، كما ينبغي استعمال القصافة عاماً واحداً فقط وتغييرها بعد هذه المدة لمنع تفاقم البكتيريا والجراثيم التي قد تتواجد عليها والتي تنتقل إلينا عند الاستعمال