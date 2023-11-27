دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد الكيك من أكثر الحلويات المشهورة والمحبوبة لدي الكثير من الأشخاص سواء كانوا صغار أو كبار، فهي من أسهل المخبوزات التي يتم تحضيرها ولكنها تحتاج إلي خطوات دقيقة حتي تصبح مضبوطة وقوامها مناسب، فمن الممكن إضافة إضافات كثيرة لها مثل الشيكولاته أو الكاكاو الخام التي تعطيها مذاق مميز، لكن تواجه الكثير من ربات البيوت مشكلة في طريقة عملها بالمقادير المظبوطة، لذلك جئنا إليكي بوصفة سهلة وبسيطة لتحضير الكيكة الإسفنجية في المنزل وسوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.

ما هي مكونات تحضير وصفة الكيك الإسفنجية

لعمل الكيكة الإسفنجية في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة نحتاج إلي مكونات متوفرة في كل منزل وهي عبارة عن:

2 كوب كبير من الدقيق.

كوب حليب.

باكو بيكنج البودر.

باكو من الفانيليا.

3 بيضات.

قالب من الزبدة.

كوب من السكر.

وعاء عميق.

["وصفة خطييييرة جدا".. "طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية" في المنزل بكل سهولة مش هتشتريها من برا تاني!!]

طريقة تحضير وصفة الكيكة الإسفنجية بطريقة سهلة وبسيطة

نقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نحضر بولة ونضع السكر والزبدة ونقوم بخفق السكر والزبدة والفانيليا جيداً بالمضرب.

بعد ذلك نضيف الدقيق وبيكينج بودر واللبن علي السكر والزبدة.

ونقلب جميع المكونات جيداً مع بعضها البعض حتي تتجانس تماماً.

بعد ذلك نحضر صينية ونقوم بدهنها بالزبدة والدقيق.

ثم نضع عليها الخليط ونقوم بإدخالها الفرن لمدة ثلث ساعة حتي تنضج وتصبح جاهزة.

بعد ذلك نقوم بإخراجها من الفرن ونزينها بالشكل التي نريدها.