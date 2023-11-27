لو المجفف عطلان مايهمكيش.. حيلة ذكية لتجفيف الملابس في الشتاء.. في أقل من دقيقتين جربيها بنفسك وهتدعيلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - غسيل ونظافة الملابس من اكثر الامور الهامه والتي لا يمكن تجنبها ،ولكن مع دخول الشتاء يعتبر تجفيف وغسل الملابس من الأمور المنزلية الصعبة، خاصة لان الملابس لابد من تجفيفها لانها تأخذ وقتاً طويلا لتجفيفها خاصة إذا كان يوم عاصف أو ممطر،وعلى الرغم من أن تهوية الملابس فى الداخل بديلًا ممكنًا، إلا أنه يستغرق وقتًا ويمكن أن يساهم فى زيادة الرطوبة والعفن فى جميع أنحاء المنزل،لذا سوف نستعرض لكم طريقة جديدة لتجفيف الملابس بكل سهولة.

طريقة جديدة لتجفيف الملابس بدون مجفف

يمكنك تجفيف الملابس بدون مجفف كل ما تحتاجه هو منشفة لتجفيف الملابس النظيفة بسرعة، وذلك وفقًا لثور رايدر، مؤسس منظمة «Organizing TV»،وبحسب express، نشر ثور مقطع فيديو عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب ،يعرض فيه طريقة تشمي “البوريتو” لتجفيف الملابس فى وقت بسيط باستخدام منشفة،ففى حين أن معظم دورات التجفيف تنتهى بالتخلص من المياه المتواجدة فى الملابس، إلا بعض قطرات الماء القليلة تظل متبقية،هيا بنا لمعرفة الطريقة بالتفاصيل.

طريقة جديدة “البوريتو” لتجفيف الملابس بكل سهولة

عدما قمت بغسل الهدوم قم بعصر الهدوم جيدا،ثم افرد منشفة كبيرة جافة.

ضع القميص أو الجزء المراد تجفيفه فوق المنشفة.

ثم قم بلف أحد طرفى المنشفة إلى الطرف الآخر بعناية وقطعة الملابس بالداخل.

وبمجرد لف المنشفة بإحكام على شكل «بوريتو»، ابدأ بالضغط عليها بيديك.

وبعد ذلك اضغط بركبتيك فوق القميص الملفوف داخل المنشفة.

وإذا كانت الملابس بها بعض الرطوبة، ضعها أمام المروحة لبعض الوقت.