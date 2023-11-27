["معلومة بمليون دولار" .."السر الذي حير العلماء"؟! ما هي أسباب ظهور الشيب المبكر وطرق تجنب ظهورها؟]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشيب يصيب الكثير من الأشخاص نتيجة نقص مادة الميلانين في الجسم، ويتم تحديد بدأ ظهور الشيب على حسب الجينات الوراثية ، حيث يوجد أشخاص يبدأ ظهور الشيب لديهم من سن الثلاثين وأخرين في سن الأربعين، وكلما زاد العمر يزداد الشيب، وفيما يلي سوف نذكر اسباب ظهور الشيب مبكراً.

ما هي أسباب ظهور الشعر الأبيض عند الفتيات؟

يظهر الشيب في الشعر على حسب الجينات في التي تتحكم في موعد ظهوره، فإذا كان الشيب قد ظهر لأفراد أسرتك في سن الشيخوخة فذلك دليل على تأخر ظهور الشيب لديك، بينما إذا ظهر مبكراً فذلك دليل على ظهوره مبكراً لديك، كما يمكن أن يتسبب نقص المناعة أو بعض الأمراض الوراثية في ظهور الشيب، وإلى جانب العوامل الوراثية المتسببة في ظهور الشيب يوجد بعض العوامل الأخري التي تساعد في تسريع ظهور الشيب مبكراً مثل التوتر والضغط النفسي.

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بعض النصائح في تأخر ظهور الشيب

هناك بعض النصائح التي تتسبب في تأخر ظهور الشيب مثل:

تناول الخضار والفاكهة الطازجة التي تحتوي على مضادات الأكسدة.

الإقلاع عن التدخين أحد العوامل في زيادة نسبة الميلانين في الجسم.

بعض العادات السيئة التي تتسبب في ظهور شيب الرأس

يوجد بعض العادات السيئة التي تحدث تتسبب في ظهور الشيب والتي من أهمها:

عدم التغذية السليمة تتسبب في نقص الميلانين في الجسم، مما يؤدي لظهور الشيب مبكراً.

تعريض الجسم للمواد الكيميائية بكميات كبيرة.

حدوث التوتر والقلق وأيضاً الشعور بالإجهاد.

عدم الإهتمام بنظافة الشعر بشكل مستمر.