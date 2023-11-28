[معلومات خطيرة لا يعلمها الكثيرون .. اكتشف ماذا يعنى مدلول ال 14 رقم الخاص ببطاقة الرقم القومىي؟ .. هتندهش لما تعرف]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بطاقة الرقم القومي تعتبر واحدة من أهم الوثائق التي يحملها المواطنون في مصر، حيث تُعتبر وثيقة تحديد الهوية الرسمية لكل فرد بدءًا من سن الخامسة عشرة،تُصدر هذه البطاقة من قبل وزارة الداخلية وتتكون من 14 رقمًا فريدًا لكل فرد، وتحمل معها مجموعة من المعلومات الشخصية والهامة للفرد،على الرغم من أن البعض يعلم أن الرقم يتضمن تاريخ الميلاد، إلا أن العديد من الأرقام الأخرى تظل غامضة ويفهم معناها قليل من الأشخاص.

دلالة الأرقام الموجودة في بطاقة الرقم القومي

لا يمكن إنكار أهمية هذا الرقم في تحديد هويتك الشخصية والمعلومات الأساسية عنك، وتشير الأرقام إلى:

الرقم الأول يشير إلى الفترة الزمنية التي وُلدت فيها، فمثلاً الرقم 1 يدل على الفترة من 1900 إلى 1999، بينما الرقم 3 يعني الفترة من 2000 إلى 2099.

الأرقام من الثانية إلى السادسة تعبر عن تاريخ ميلادك، مثل اليوم والشهر والسنة.

الأرقام السابعة والثامنة تُعطي رمز المحافظة التي وُلدت فيها.

الأرقام من التاسعة إلى الحادية عشرة تحدد مواليد خارج البلاد.

تحمل الأرقام من العاشر حتى الثالث عشر يُرمز بالرقم الثالث عشر إلى جنس الفرد؛ إذا كان فرديًا يشير للذكور، وإذا كان زوجيًا يُشير للإناث.

أما الرقم الرابع عشر ويعتبر رقمًا عشوائيًا يستخدم للحماية من التزوير ويكون بين 1 و 9.

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أهمية البطاقة الشخصية

يكون للبطاقة الشخصية أهمية كبيرة وتأثير واسع، ومنها :

التحقق من الهوية: تساعد البطاقة الشخصية في التحقق من هوية الفرد وتمكن الجهات الرسمية مثل الحكومة والشركات والمؤسسات من التأكد من صحة المعلومات الشخصية للفرد.

الدخول والسفر: تُستخدم البطاقة الشخصية كثيرًا في الدخول إلى المباني والمنشآت السكنية والتجارية والحكومية، وكذلك في السفر داخل البلاد وخارجها حيث تطلب في المطارات والمعابر الحدودية.

الخدمات الحكومية: تحتاج البطاقة الشخصية في العديد من الخدمات الحكومية مثل التسجيل في الانتخابات، والتقديم للتأمين الاجتماعي، والحصول على التأشيرات والجوازات، والتعامل مع الجهات الحكومية الأخرى.