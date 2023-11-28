ياريتك كنت عرفتيها من زمان وصفة " الفازلين مع زيت الزيتون" في هذا المكان قبل النوم ولن تصدقي النتائج المبهرة جوزك مش هيسيب البيت تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يوجد منتج ينافس زيت الزيتون الطبيعي في الفائدة ، حيث أن هذا النوع من الزيوت لابد أن يتم توفيره في كل منزل وذلك يرجع لحجم الفائدة التي تعود على الإنسان من استعماله كما أن هناك العديد من المجالات التي من الممكن أن يكون مفيد بها مثل الطهي وكذلك الأغراض التجميلية كالعناية بالشعر وكذلك البشرة ، هذا إلى جانب منتج الفازلين الطبيعي الذي يستعمله الكثيرين خلال فصل الشتاء تحديدا من أجل ترطيب الجلد بشكل أكثر من ممتاز لذا فإنا بصدد الخلط بين هذين المكونين للحصول على مزيج رائع من الممكن أن يتم استعماله للعناية بالجسم ويمنحك نتائج ولا في الخيال.

– مكونات وصفة زيت الزيتون مع الفازلين

2 ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

– طريقة تحضير مكونات وصفة زيت الزيتون مع الفازلين لإزالة شعر الوجه

في وعاء مناسب قومي بخلط كافة المكونات المذكورة أعلاه.

احرصي على صهر الفازلين فوق حمام مائي بشكل جيد قبل الاستخدام.

ثم بعد ذلك ضيفي للفازلين المصهور جيل الصبار على أن تخلطي بينهما بطريقة جيدة.

ثم يضاف للخليط كمية مناسبة من النشا مع الاستمرار في التحريك.

وأخيرا يتم وضع القليل من قطرات الليمون مع زيت الزيتون كي تحصلي على نتائج رائعة.