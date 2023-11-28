انت الان تتابع خبر بعد أن توقع وفاة أشرف مصيلحي.. ميشيل حايك يصعق الجميع ويتنبأ بما سيحدث في السعودية ومصر في الايام المقبلة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تحققت العديد من توقعات الفلكي ميشال حايك مؤخرًا في عدة دول عربية، مما زاد من شهرته بشكل كبير في المجتمعات العربية. وقد عاد مجددًا بتوقعات صادمة لعام 2024 قبل نهاية عام 2023.

توقع حايك ظهور علامات غريبة وعجيبة في الأهرامات وحولها وفوقها، مثل أضواء وأجسام تظهر وتختفي بشكل مدهش، مما يثير دهشة العلماء ويحير المتابعين. وأشار أيضًا إلى كشف أيادي شريرة تحاول سرقة أهم القطع المصرية الأثرية.

وزعم ميشال حايك أن الأنظار ستنحرف عن موسم الرياض بسبب حدث مفاجئ في السعودية، وتحدث عن أحداث أمنية تستدعي التأهب والتحرك بقوة.

وتنبأ ميشال حايك بسقوط نيزك ضخم في منطقة نائية في تركيا، وحدوث هزات أرضية جديدة في بلاد الأناضول في بداية العام القادم.

وتوقع أيضًا عودة الحرب الباردة من جديد، وانهيار حلف الناتو في عام 2024، وتوقع أن تتلقى روسيا هزيمة عسكرية مريرة في أوكرانيا، مما سيؤدي إلى سقوط بوتين وظهور شخصية عسكرية روسية جديدة تطيح به عن طريق انقلاب عسكري.

وأشار حايك إلى أن المنطقة العربية ستشهد بعض الأحداث المثيرة، مثل انطفاء وغياب أربعة شخصيات كبيرة في المنطقة العربية، بما في ذلك بلاد فارس. وتتجنّب الطبيعة جنونها، حيث ستشهد المياه العربية أمواجًا عاتية. كما توقع وفاة فنان مشهور من أشهر المشاهير.

وزعم أيضًا أن الوسط الفلكي سيكون على موعد مع صدمة في إحدى وجوهه، وأن المنطقة العربية ستشهد يومًا تهتز فيه الأرض وتحدث ما لم يكن متوقعًا. وأوضح أننا سنرى أن مشاكلنا الحالية بسيطة وعادية بجانب ما سيحدث.

وتنبأ بأن رئيس لبنان ميشال عون سيشهد نهاية سيئة، وسنرى شخصية من ذوي الحاجات الخاصة في قلب الحكم في لبنان، وسيتعرض لبنان لأزمة مالية كبيرة.

وقلق الفلكي الشهير مسال حايك جمهور الفنان جورج وسوف، مزعمًا أنه سيواجه أزمة صحية في عام 2024 تهدد حياته.