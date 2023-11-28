دوت الخليج - كتب احمد صلاح -–٣ دقيقة كثير من الرجال يفعلونها ولا يعرفون هل هي صحيحة أم لا وهل هناك معاقبة من الله عزوجل عليه أم لا وهي التبول والانسان واقف، أصبح الكثير منا يتساءل على صحة الفعل قبل فعله من قبل الدين حتى لا يحاسب عليه من الله أو يتسبب في أي ضرر جسدي للشخص نفسه، يمكنك التعرف على حكم الدين في التبول واقفا من خلال استكمال المقال.

حكم التبول واقفا

[هل تعلم لماذا حذرنا النبى ﷺ ونهانا من التبول واقفاً !؟ وماذا يحدث لمن يفعل ذلك ؟]

هذا السؤال الذي تم تداوله منذ فترة على مواقع البحث عن التعرف على حكم الدين وصحة التبول واقف للأشخاص ويمكنك التعرف على أعراض هذا الحكم ولماذا حرمها الله من خلال فتاوى العلماء، كما أن رسولنا الكريم لن يترك لنا شيء إلا أن يكون واضح وضوح الشمس وهذا ليكون هناك فارق واضح بين الحرام والحلال وهذا ما يفعله دين الإسلام حتى لا يكون هناك أي عذر مهما كان الفعل أو إرتكاب الحرام والمعاصي وهذا من أحكام الطهار، وحكم الدين في ذلك أنه من الممكن أن يتبول المرء وهو واقف وهذا في حالة إن يكون المكان غير مشتد وخالى من الأشخاص حتى لا يظهر عورته أمام أحد، والشرط ليكون هذا صحيح ولا يحاسبك الله عليه هو أن يكون المكان فارغ وأن لا يظهر نفسه عمدا أثناء التبول، ويستجيب عدم التبول في المرافق العامة وبين حشد من الأشخاص حتى يقلل من خطر تفكير الأخرين بأشياء غير صحيحة .