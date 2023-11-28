دوت الخليج - كتب احمد صلاح -هناك ثلاثة من النساء أو الرجال يدخلهم الله عز وجل الجنة بدون سابق عذاب ولا حساب، هذا ما يتساءل عنه الكثير من النساء والقوم هنا وهناك ويريدون التعرف على صفات هؤلاء النساء أو الرجال ولماذا يدخلهم الله الجنة هكذا دون سابق عذاب ويمكنك التعرف على كل هذا من خلال استكمال هذا المقال.

ثلاثة يدخلهم الله الجنة بغير حساب ولا عذاب

[من هن؟..3 نساء يدخلن الجنه بغير حساب ولا عذاب أخبرنا عنهم النبي ﷺ]

وهذا من خلال قول أبي عبدالله عليه السلام قال: أن هناك ثلاثة من البشر يدخلهم الله الجنة بدون حساب، وهناك ثلاثة يدخلهم الله النار بدون حساب، حيث الذي يدخلهم الله الجنة يكونا أحد التوالي أمام عادل وتاجر صدوق وشيخ أفنى عمره في طاعة الله عز وجل، والثلاثة الذي يدخلهم الله النار بغير حساب يكونوا أما أمام جائر أو تاجر كذوب أو شيخ زان.

ثلاثة أشياء لا يحاسب الله عز وجل عليها المؤمن

أولا- ثوب يلبسه وأي كان شكله ونوعه ومظهره.

ثانيا- زوجة صالحة تعاونه في شتى أموره.

ثالثا- تحصين المؤمن.

ثلاثة خصال لتكون تحت ظل الرحمن

يجب أن يكون لديك واحدة على الأقل من هذه الخصال حتى يظلك الله بظله يوم يكون لا ظل إلا ظله وتلك هي الخصال:

أولا- رجل أعطي الناس من نفسه دون السؤال لها.

ثانيا- رجل لم يقدم رجل ولا يؤخر .

ثالثا- المحافظ على الصلاة في أوقاتها.