[زيت الزيتون مع الموز معجزة ربانية .. استخدمي هذا الخليط السحري بتلك الطريقة وهتنبهري من النتيجة ولا في الخيال!! .. جوزك هيموت عليكي ومش هتبطلي تستخدميه]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يحتوي زيت الزيتون وفاكهة الموز على العديد من الفوائد الغذائية التي تساعد على نمو الجسم وامداده بالطاقة والحيوية، ومن المعروف أن زيت الزيتون فيه شفاء لمعظم الأمراض ويتم إستخلاص العديد من الأدوية والموز أيضًا يساعد على تقوية المناعة للجسم، بالإضافة إلى الفوائد التي يقدمها للبشرة والشعر، ولكن توجد بعض النصائح عند استخدام خلطة الموز مع زيت الزيتون للحصول على النتيجة المطلوبة، ولابد قبل استخدام الوصفة عمل إختبار حساسية البشرة لضمان الحصول على نتائج مذهلة وتكون آمنة على البشرة.

فوائد وصفة زيت الزيتون والموز

تتعدد فوائد الموز وزيت الزيتون وتزداد الفوائد في حالة خلط الموز مع زيت الزيتون ومن هذه الفوائد:

تعزيز عمل الجهاز المناعي.

زيادة الوزن وعلاج مشكلة النحافة.

تقوية الأسنان والعظام بفضل إمداد الوصفة للجسم الكالسيوم المطلوب.

تساعد البشرة على تقوية خصلات الشعر وزيادة نمو.

تنعيم ولمعان الشعر.

تجديد الخلايا وتفتيح البشرة.

تنعيم البشرة.

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نصائح مهمة عند استخدام وصفة الموز معزيت الزيتون

للحصول على نتيجة مقبولة عند استخدام وصفة زيت الزيتون مع الموز سواء للصحة العامة أو البشرة والشعر لابد من إتباع النصائح الآتية عند الاستخدام:

لابد من إستخدام الوصفة وقت تحضيرها وعدم تركها لفترة قبل الاستخدام.

التأكد من إستخدام زيت زيتون من النوع الأصلي للحصول على نتيجة مرضية.

المواظبة على الوصفة و تكرارها مرتين كل إسبوع للحصول على النتيجة المرجوة من استخدام الوصفة.