دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تستعمل العديد من السيدات وحتى الرجال الغلاية الكهربائية لصنع المشروبات الساخنة وخاصة في فصل الشتاء، وذلك لسهولتها وإمكانية إستخدامها في العديد من الأماكن خارج المنزل، ولكن في الحقيقة يترتب على استخدام الغلاية الكهربائية عدد كبير من المخاطر الصحية التي قد تؤدي إلى الوفاة وذلك بسبب المواد الداخلة في تركيب الغلاية والتي تتفاعل بشكل كبير عند ارتفاع درجة حرارة المياه ووصولها للغليان، وفي هذا المقال سوف نوضح لك أبرز المخاطر الصحية التي تصيب مستخدمي الغلاية.

المخاطر الموجودة في الغلاية الكهربائية

تحتوي الغلاية الكهربائية على عدد كبير من المخاطر الصحية وذلك بسبب مادة النيكل الداخلة في تركيب الغلاية، ومن أبرز المخاطر الموجودة فيها ما يلي:

قد يؤدي استخدام الغلاية لفترة طويلة دون تعقيمها إلى حدوث حالة من التسمم قد تؤدي إلى وفاة صاحبها.

عند وصول الماء لدرجة الغليان يتم تفاعل مادة النيكل مع الماء ومن ثم اصابة الإنسان بحساسية مفرطة.

قد يؤدي استخدام الغلاية الكهربائية إلى ظهور طفح جلدي.

في حالة ارتداء احدى السيدات لبعض الإكسسوارات المصنوعة من النيكل فإن نسبة الحساسية تزيد في الجسم.

[حذرناك والباقي عليك .. الغلاية الكهربية قد تتسبب بموتك أنت وعائلتك احذر من استعمالها بتلك الكيفية اعرف الطريقة الصحيحة.. الحق نفسك وانقذ عيلتك]

كيفية التقليل من مخاطر الغلاية الكهربائية

يمكنك التقليل من المخاطر الموجودة في الغلاية الكهربائية وذلك من خلال اتباعك للنصائح الآية:

يجب تعقيم الغلاية بشكل جيد بالماء والخل والليمون قبل وبعد الإستخدام.

لا يسمح بغلي الماء أكثر من مرة واحدة.

يجب تفريغ الغلاية من الماء عند غليانه مباشرة.

استخدامها عند الضرورة فقط ويفضل استخدام براد الشاي المصنوع من الألومنيوم.

نزع أي اكسسورارت مصنوعة من المعدن أثناء استخدام الغلاية.

يفضل شراء نوع جيد من الغلاية الكهربائية والإبتعاد عن الأنواع الرديئة.