من غير ألم .. وصفة " النشا مع زيت الزيتون " للتخلص من الشعر الزائد بالجسم .. طريقة مجربة ومضمونة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك بعض الطرق الخاصة التي تعمد لها النساء بشكل عام من أجل الحفاظ على الجمال الذي أنعم الله به عليهن حيث أن هناك بعض التفاصيل الدقيقة التي تكون فاصلة بين المرأة التي ترغب في أن تظل في حالة من الشباب لأخر العمر وأخرى من الممكن أن تكون غاية في الجمال لكنها لا تكترث مطلقا للحفاظ على جمالها ومن علامات الجمال بجانب كونها جزء من النظافة الشخصية للجسد هي التخلص بشكل دائم من الشعر الزائد في الجسم وهو الأمر الذي تبحث النساء عن طريقة جيدة ولا تتسبب معهها في الشعور بأية ألام وهو الأمر الذي سنعمل على توضح وصفة مناسبة له من خلال ما يلي من سطور في مقالنا

– مكونات وصفة النشا وزيت الزيتون

ملعقتين كبار من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

– طريقة تحضير وصفة النشا وزيت الزيتون للتخلص من الشعر الزائد

في داخل وعاء مناسب يتم وضع كافة المكونات السابقة وخلطها معا حتى يتم ذوبان النشا بشكل تام

ننظف المنطقة التي تريدين التخلص من الشعر بها

يتم تجفيف مكان المياه قبل أن يتم تطبيق تلك الوصفة التي تترك لمدة ربع ساعة على المكان

ثم تقومين بعد مرور الوقت بفرك الخليط ستلاحظين سقوط الشعر

ثم ستم غسل المنطقة مرة أخرى واستعمال كريم ترطيب