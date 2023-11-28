جنسية واحدة فقط سيسمح بينات السعودية الزواج منها ... شاهد ماهي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كلنا نعلم أن الارتباط الـذي يجمع المرأة السعودية بمواطن أجنبي صعـب المنال في السابق، إلا أنه مـع تطورات الحياة وتغييـر ألأنظمة و القوانين، فان هذا الزواج اصبـح ممكنا. وهنـاك أسباب تقـف وراء هذا ألمرة، اهمها: الخوف مما يسمى ”العنوسة“ وفي أحيان أخرى يكون الأمر بسبب رغبة المرأة نفسها في الزواج من رجل أجنبي؛ إذا رأت فيه الزوج المناسب لها. في هـذا الموضـوع سوف نعرض لكم شروط زواج المرأة السعودية من رجل أجنبي كما نعلم ،تشجع حكومة المملكة العربية السعودية الزواج بين السعوديين والأجانب.

. أن يكون المتقدم للزواج يشغل وظيفة ثابتة، يجب ألا يقل دخل المتقدم للزواج عن 3000 ريال شهرياً أو ما يعادلها بعملة الدولة.شروط زواج السعودية من أجنبييمكن الزواج من خليجي (أي مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي) ولكن هناك شروط يجب توافرها:جوزات سفر اصحاب العلاقه الزوجيه، يجب أن يكون عمر العروس خمسة وعشرين عامًا على الأقل ،لكنها قد تكون أكبر إذا لم يولد العريس في المملكة.ألا يزيد فارق السن بين المتقدمين عن خمسة عشر عامًا. إحضار عقد زواج يثبت خلوه من الأمراض ويدل على لياقته الصحية للزواج. ح

النفسية والاسرية الدكتورة زهرة المعبي إلى أنها تشجع زواج السعوديات بالاجانب، خاصة في ظل الانظمة الجديدة، التي تقضي بمعاملة أبناء السعودية كالمواطنين، مع منح ألأم الحضانة، التي تضمن بقاء أولادها معها، حتى في حالة الانفصال. وقالت المعبي إن توجه السعوديات مؤخرا للزواج بالاجانب، يرجع إلى عدة أسباب من بينها أن “الاجنبي يكون أكثر أريحية من الزوج السعودي” متعلقات ملعقة من الفازلين يومياً لمدة لا تتجاوز 5 أيام تنسف الكرش وتحرق دهون البطن والأرداف تمامًا!! اقوى مشروب صباحى لتنظيف سموم الكلى والكبد وتنظيف سموم الجسم..

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