[تعرفي على طريقة جهنمية لتحويل “كوب من الحليب إلى كريم شانتية” بمكون واحد فقط.. جربيها!!]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقوم معظم نساء المنازل بتحضير العديد من الحلويات اللذيذة والصحية لأطفالهن دون الحاجة إلى شرائها بأسعار باهظة من المحلات إلى جانب عدم اليقين بجودتها ومكوناتها، يُستخدم الكريم شانتية غالبًا كمكون أساسي لتزيين الحلويات والكيك لجعلها أكثر شهوة للصغار والكبار ولكن مع ارتفاع أسعار الكريم شانتية بشكل مبالغ فيه في الأونة الأخيرة، يمكنك تحضيره في المنزل بكل سهولة وبتكلفة أقل.

مكونات عمل الكريم شانتية في المنزل

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يمكنك الآن تحضير الكريم شانتية بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وميسرة منخفضة التكلفة بدلاً من شرائه بأسعار مرتفعة من المتاجر إليك المكونات البسيطة:

كوب من الحليب البارد كامل الدسم.

ملعقة كبيرة من الجيلاتين.

ثلاث ملاعق من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

ملعقتين من الماء الفاتر.

كيفية تحضير كريم شانتيه المحلات بنتيجة مدهشة

إليك أفضل طريقة لتحضير الكريم شانتية اللذيذة بنكهة أفضل من النسخة الجاهزة عبر اتباع الخطوات التالية:

نبدأ بإذابة ملعقة الجيلاتين في وعاء صغير مع إضافة الماء الفاتر ونقوم بتمزيجهم جيدًا.

نضع الوعاء في الميكروويف لبضع ثوانٍ فقط حتى يصبح الجيلاتين سائلًا.

في وعاء آخر، نقوم بوضع كوب من الحليب المثلج ومن ثم نضيف الجيلاتين المُذاب ونستمر في التحريك.

نضيف ببطء باقي المكونات مثل الفانيليا والسكر البودر.

نقوم بخفق المكونات أولًا باستخدام مضرب يدوي لضمان توزيعها بشكل متساوٍ.

بعد ذلك، نستخدم المضرب الكهربائي ونقوم بخفق الخليط بسرعة متوسطة حتى يصبح لدينا قوام كريمي ومناسب.

بعد اتباع هذه الخطوات، ستحصلين على كريم شانتية لذيذ وغني بنكهة رائعة.