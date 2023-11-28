“خلي جوزك يتهبل عليكي” اخلطي زيت الزيتون مع الموز وضعيه على الأماكن دي كل ليلة حتى لو سنك فوق ال70 والنتيجة معجزة

عدن - كتب سعد محمود - من المعروف أن زيت الزيتون والموز من الأشياء الطبيعية التي تحتوي على فيتامينات ومعادن مفيدة لصحة البشرة والشعر، حيث يتم مزج الموز مع زيت الزيتون للحصول على مزيج طبيعي غني بالعناصر الغذائية التي تمنحك جمال تحسدي عليه بأقل تكلفة، فمن الآن ودعي الشامبوهات وكريمات التجميل وأدوات المكياج باهظة الثمن التي تسبب ضرر على بشرتك نظرا لاحتوائها على مواد كيمياوية ضارة، واليكم طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون والموز.

وصفة زيت الزيتون والموز للشعر

يمكنك مزج زيت الزيتون مع الموز لعمل ماسك يساعد على تنعيم وفرد الشعر ليصبح كالحرير خلال فترة وجيزة، فقط ستحتاجي إلى:

موزة ناضجة واحدة.

2-3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون (يمكنك استخدام زيت الزيتون البكر الممتاز).

طريقة التحضير:

قومي بتقشير الموزة وتقطيعها وهرسها بالشوكة جيدا.

ضيفي زيت الزيتون إلى الموزة المهروسة.

قومي بتقليب الخليط معا حتى تتجانس المكونات.

قومي بوضع هذا المزيج على شعر نظيف وجاف، وقومي بتدليك فروة الرأس به وتوزيعه من الجذور حتى الأطراف.

انتظري حتى تمر نصف ساعة كاملة.

اشطفي شعرك جيدًا بالماء الفاتر، ثم استخدمي الشامبو والبلسم كالمعتاد.

وصفة زيت الزيتون والموز للبشرة

قومي بتحضير نفس الخليط الموضح اعلاه.

وزعي الماسك على بشرتك لمدة 15-20 دقيقة.

قومي بشطف البشرة بالماء الفاتر جيدا.

مع تكرار الوصفة ستحصلي على بشرة ناعمة وبيضاء وخالية من العيوب.

فوائد خليط زيت الزيتون والموز

يساعد على إعطاء إشارة العديد من العناصر الذي يحتاج إليها البروتينات والزيوت الطبيعية والفيتامينات والمغنيسيوم والبوتاسيوم والسيليكون.

يحمي هذا الخليط شعرك من التلف والتقصف.

يمنح بشرتك التغذية اللازمة ويحميها من الجفاف لتصبح مشرقة وناعمة مثل بشرة الاطفال.

يمكن استخدام هذه الخليط بشكل أسبوعي حتى نحصل على أفضل نتيجة ولكن لابد من غسل الشعر جيدا بعد استخدام هذا الخليط.

مكونات وصفة زيت الزيتون والموز

كما تعمل وصفة زيت الزيتون والموز على تكبير مناطق الانوثة:

ثمرة موز.

ثلاث ملاعق زيت زيتون.

معلقة كبيرة خميرة.

ثلاث ملاعق زيت حلبة.

الطريقة: