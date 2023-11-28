وصفة جبارة ... ضعي ملعقة من زيت الزيتون على الكمون ستحقق حلمك في 3 ايام فقط حتى لو كان عمرك 100 سنة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر العناية بالشعر جزءًا أساسيًا من روتين الجمال اليومي، وتعد الوصفات الطبيعية واحدة من أفضل الطرق لتحقيق شعر صحي ولامع يعد زيت الزيتون والكمون مزيجًا فعّالًا لتحسين صحة الشعر وتغذيته في هذا المقال، سنتناول وصفة بسيطة وفعّالة تجمع بين زيت الزيتون والكمون لتحسين جودة الشعر وتعزيز نموه.

فوائد زيت الزيتون للشعر

ترطيب الشعر: يحتوي زيت الزيتون على مركبات فعّالة في ترطيب الشعر وفروة الرأس.

تغذية الشعر: يحتوي على فيتامين E وأحماض دهنية غير مشبعة، مما يساعد في تغذية بصيلات الشعر وتقويته.

تقوية الشعر: يعزز زيت الزيتون قوة الشعر ويساعد في تقليل تساقطه.

فوائد الكمون للشعر

تحفيز نمو الشعر: يحتوي الكمون على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تساعد في تحفيز نمو الشعر.

تقوية فروة الرأس: يساهم الكمون في تقوية فروة الرأس وتحسين الدورة الدموية.

مكافحة تساقط الشعر: يعمل الكمون على تقوية جذور الشعر ومنع تساقطه.

وصفة زيت الزيتون والكمون للشعر

قم بتسخين زيت الزيتون في وعاء صغير حتى يصبح دافئًا، ولكن لا تجعله ساخنًا جدًا.

أضف بذور الكمون المطحونة إلى زيت الزيتون المُسخن، وامزجهما جيدًا.

قم بتوزيع الخليط بالتساوي على شعر جاف وفروة الرأس، مع التركيز على أطراف الشعر.

قم بتدليك فروة الرأس بلطف لتحسين امتصاص الزيت وتحفيز الدورة الدموية.

اترك الخليط على الشعر لمدة 30-60 دقيقة.

اغسل الشعر جيدًا باستخدام شامبو فعّال، ويمكن تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.