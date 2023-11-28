تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات بجودة وصورة عالية.. نزلها الأن وفرح أطفالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد قناة طيور الجنة أشهر قنوات الأطفال، وذلك لأنها تقوم تقوم بشكل يومي بإذاعة العديد من أغاني وأناشيد الأطفال المميزة، وتقوم القناة بتغيير التردد الخاص بها باستمرار وذلك حتى توفر مشاهدة بجودة وصورة عالية، ولذلك يبحث معظم الأشخاص على التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات، وسوف نوضح لكم تردد القناة مع توضيح البرامج والأغاني التي يتم إذاعتها.

تردد قناة طيور الجنة نايل سات 2023

توضح قناة طيور الجنة التردد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات، حيث أصبحت القناة مجانية ويمكن مشاهدتها بسهولة.، وذلك هو أحدث ترددات القناة لعام 2023:

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات 11274.

معدل جودة الصورة للمشاهدة: hd.

معدل تصحيح الخطأ: ٥/٦.

معدل ترميز القناة على قمر نايل سات: ٢٧٥٠٠.

معدل الاستقطاب للقناة هو : أفقي.

[نزل الآن تردد قناة طيور الجنة الجديدة للأطفال 2023 علي نايل سات - البديل]

محتوي قناة طيور الجنة 2023

تحرص قناة طيور الجنة على توفير محتوي مميز للأطفال ما بين محتوي ترفيهي للأطفال وبرامج تربوية مفيدة للأطفال حول احترام الكبار، كما أنها تعرض القناة أناشيد بأصوات العديد من المنشدين والتي تهدف إلى توصيل رسالة جميلة للأطفال بطريقة جميلة وممتعة، كما أنه تتجنب القناة عرض أي محتويات غير هادفة، أو لا يصح مشاهدتها للأطفال، كما أنه تعرض القناة برامج لتعليم الرسم وألعاب مختلفة بالصلصل، وذلك بهدف تنمية القدرات المختلفة لدي الأطفال، ولذلك تعد قناة طيور الجنة من أشهر القنوات في الوطن العربي وذلك لأنها تعلم الأطفال العادات الأيجابية.