دوت الخليج - كتب احمد صلاح - علامة على إصابتك بهذا المرض الخطير. رائحة النفس الكريهة.،,

آ كشف موقع WebMD الطبي، عن أن معاناة بعض الأشخاص من انبعاث رائحة نفس كريهة، قد يكون علامة على إصابتهم بمرض الكبد الدهني.

وأوضح، الموقع الطبي، أن الرائحة المنبعثة والتي تعرف بـ النتن الكبدي، تجمع بين مزيج البيض الفاسد والثوم. وأشار الموقع، أن هذه الرائحة لا تتعلق بالنظافة أو صحة الأسنان، ولا يمكن أن يساعد تفريش الأسنان في حل المشكلة.



وأفاد الموقع، أن الرائحة ناتجة عن إفراز ثنائي ميثيل ثاني كبريتيد وميثيل مركابتان، الناتج عن زيادة الميثيونين، ويؤدي هذا إلى تراكم مواد الكبريت في مجرى الدم وتشق طريقها إلى الرئتين قبل الزفير.