دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زوجة سعودية رفضت الطبخ لضيوف زوجها وذهبت إلى أهلها وعندما عادت لمنزلها كانت المفاجأة صادمة لها !!,

روى صانع محتوى وصاحب قناة ” قصة مع فالح”، على يوتيوب قصة امرأة رفضت أن تطبخ لضيوف زوجها وذهبت إلى منزل أهلها وعندما عادت إلى منزل الزوجية، تفاجأت بما لم تتوقعه.واستهل صانع المحتوى قصته، قائلًا: أحمد التحق بوظيفة راتبها متوسط، وتزوج فتاة جميلة اسمها عائشة، وبعد مرور عدة أشهر بدأت الزوجة تتضرر من أحواله المادية

وأردف: اتصل أحمد بوالدة زوجته وأخبرها بما حدث، فقالت له أنها ستجهز الطعام ويمكنه أن يذهب إلى منزلها الكائن بالقرب من منزله ويأخذه، لافتا إلى أنه أثناء ذلك قامت زوجته بجمع ملابسها وتوجهت إلى منزل أسرتها.وأضاف: في اليوم التالي أحضر أحمد الطعام من منزل والدة زوجته واستضاف زملائه، فيما شعر أحدهم وهو صديق مقرب له أنه ليس على ما يرام

مفاجأة بدر لأحمد

ولفت، إلى أن أحمد كان مندهشا لأنه لا يعلم عن الموضوع وليس لديه مال ليتزوج، فأخبره صديقه أنه دفع المهر وأنهى كل شيء

زوجة جديدةوأوضح أنه تمت الرؤية الشرعية وعقد القران في نفس اليوم وأخذها وذهب إلى منزله.

وأشار إلى أنه بعد مرور عدة أيام عادت زوجته عائشة إلى المنزل وتفاجأت بالزوجة الجديدة، ووقعت مشادات بينها وزوجها وعادت إلى منزل أسرتها

واختتم، بعد فترة وافقت عائشة على العودة إلى زوجها وكذلك العيش مع زوجته الجديدة في نفس المنزل، وكانت علاقة الزوجتين جيدة.

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