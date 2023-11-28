دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هتخلي مراتك تتجنن عليك .. بـ “3 حركات خبيثة” تأثر قلب المرأة ولا يعرفها الرجل .. شوف بسرعة ايه هيا الحركات، يتعب العديد من الرجال في جهودهم لفت انتباه النساء، سواء كانوا موظفين يسعون لجذب زميلات العمل أو طلاب يحاولون جذب انتباه زميلاتهم في المدرسة أو الكلية. ومع ذلك، يظهر أن قلة منهم ينجحون في فعل ذلك بطريقة تجذب انتباه وتحظى بإعجاب المرأة التي يهتمون بها. إذا كنت تجد صعوبة في جذب انتباه المرأة والفوز بقلبها، فقد تكون هناك بعض الحركات “الخبيثة” التي يفضل تجنبها. سنعرض لك في هذا المقال 3 حركات يحبها النساء وتجعلهن يعشقن الرجال الذين يتقنون تلك الحركات.

كشفت الدكتورة لميس شعبان، خبيرة الأسرة اللبنانية، عن ثلاث حركات يمكن للرجل استخدامها بذكاء لجذب انتباه المرأة والفوز بقلبها. نشرت الدكتورة لميس مقطع فيديو على قناتها على اليوتيوب حيث أوضحت تلك الحركات التي تعزز إعجاب المرأة وتجعلها تعشق الرجل. إليك تلخيصًا لتلك الحركات:

التعبير عن المشاعر بطريقة غامضة

– قم بإظهار اعجابك بالمرأة واستخدم كلمات تعبيرية، وفي الوقت نفسه قدم تصريحات متناقضة حول استعدادك للدخول في علاقة.

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– هذا الأسلوب يمكن أن يخلق الحيرة ويشجع على الاهتمام بك بشكل أكبر.

[ضاع عمرنا كله واحنا منعرفش..!! "3 حركات خبيثة" تحبها المرأة ولا يعرفها الرجل شوف بسرعة ايه هيا الحركات !!]

– أخبر المرأة أنك شخص محافظ ولا تفضل العلاقات الغرامية خارج إطار الزواج.

– هذه الخطوة تضفي لك صورة كشخص ذو تعقيدات وتشوبه بالغموض.

التوازن بين الانفتاح والحذر

أظهر للمرأة أنك مفتوح لكن في نفس الوقت لا تعترف بأي نشاط غرامي خارج إطار الزواج.

يمكن أن يساعد هذا في بناء الثقة بينكما ويظهرك كشخص بسيط ومنفتح.