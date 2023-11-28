دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انتشر مؤخرا استعمال الانترنت في حياتنا بصورة كبيرة.جدا، وقد انتشر أيضا مع استعمال شبكة الإنترنت تشغيل جهاز الراوتر الذي لا يمكن لأي شخص أن يستغنى عنه نهائيا في مل منازلنا، حيث أن فائدته تتعدى على بقية الأجهزة الإلكترونية، فالعديد من مستعملي جهاز الراوتر في بعض الأحيان يشكو من وجود ضعف في إشارة الواي فاي وبشكل خاص تحتاج جميع مهامه اليومية وجود عملية اتصال بشبكة الإنترنت، وليس أنه مجرد اتصال فقط بل إنه يكون أيضا اتصال قوي وفعال وسريع جدا حتى يقدر على العمل بكفاءة كبيرة جدا، حيث أن البعض منا يقوم بطرح بعض من التساؤلات عن طريقة فعالة جدا لتقوية شبكة الواي فاي بسرعة كبيرة، وفي هذا الموضوع سوف نقدم لكم طريقة رائعة لهذه المشكلة.

كيف يتم توصيل الراوتر بالانترنت؟

في حالة أننا نظرنا إلى جهاز الراوتر فسوف نجد فتحة صغيرة تسمى WAN، حيث يتم توصيل كابل يكون خاص بالتليفون الأرضي عن طريقها.

ثم بعد ذلك يتم توصيل كابل الكهرباء في الفتحة الخاصة ب DC- IN

وبعدها تكون الناحية الأولى الخاصة بالانترنت قد تم توصيلها مع جهاز الراوتر.

["ضاع عمرنا كله واحنا منعرفش".. إليك المكان الصحيح لوضع الراوتر فيه لتقوية شبكة الواي فاي بنسبة 100%]

خطوات تقوية شبكة الواي فاي

لا بد من التأكد من وجود جهاز الراوتر في موقع يحتوي على شبكة في المكان الذي يتم وضعه في سواء كان في البيت أو داخل الشركات أو المحلات أيضا أو في المدارس.

يجب استعمال جهاز الراوتر الحديث الذي يساعدنا في الحصول علي شبكة واي فاي تكون سريعة جدا.

يتم فصل جهاز الراوتر في حالة عدم الاحتياج له، لأن تركه باستمرار مفتوح يخفض من سرعته ومعدل استهلاكه أيضا.