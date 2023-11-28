دوت الخليج - كتب احمد صلاح - محكمة الأسرة ستشهد ارتفاع كبير في حالات الطلاق والخلع بين الأزواج والزوجات للعديد من الأسباب المختلفة حيث ان هناك الكثير من القصص العجيبة التي تدور في المحاكم ولكن هناك بعض القصص التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين احد الازواج عن المشاكل الزوجية وارتفاع نسبة الزواج في الاونه الاخيره فإن امرأة سعودية قد نشرت فيديو بقصتها وقد حققت مشاهدات كبيرة نظرا لغرابة الفيديو فالجميع أصيب بصدمه عندما دخلت السيده انها تريد ان تخلع زوجها لكي تتزوج من زميل العمل زواج مسيار ولكن حدث ما لم تتوقعه بعد ست شهور وسوف نستكمل لكم الخاصه خلال المقال.

قصة سيدة تخلع زوجها

بدأت قصة الفتاة السعودية التي حصلت على عمل خارج المنزل بعد أن تخرجت من الجامعة وأصبح لها ذمة مالية مستقلة عن ابيع وعن زوجها ولها مرتب ثابت وتمتلك سيارة ومنزل حديث وتزوجت زوجة تقليدي مثل باقي الزوجات الأخرى ولكنها وضعت عدة شروط قبل ان تقبل الزواج وهو ان يسمح لها بالعمل لأنها كانت تستمتع بحياة سعيده ومستقره وبعد الزواج أنجبت طفلين وكانت تعيش حياه طبيعيه خاليه من اي مشكله.

بعد مرور ست سنوات من الزواج

[مش هتصدق ايه اللي حصل.. سورية خلعت زوجها لكي تتزوج مسيار من زميلها الوسيم…"مفاجأة حدثت بعد ست شهور"]

قالت السيدة السعودية أنه بعد مرور ست سنوات لحظه زوج اهمال زوجته لمنزله واطفاله وعدم اهتمامها بالنظافة ولاحظ أنها تغيرت بشكل كلي حتى في طريقة الكلام واللبس وتستخدم مستحضرات تجميل بكثرة ومكياج على وجهها وهي خارجه الى العمل وتخرج الى التنزه كثيرا مع زملائها في العمل ليتفاجأ ذات يوم بمكالمة هاتفية من زميلها في العمل وسرعه متكررة أصبحت هذه المكالمات تثير غضب الزوج وتثير الشكوك حول بعض المشكلات وحاول الزوجه ان يتحدث الى زوجته ولكنها لم تلبي رغبته وفوجئ بأنها تطالب دعوه بالخلع و حضانة الاولاد لانها ترغب في زواج مسيار من زميلها في العمل ادي الليل.