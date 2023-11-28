دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر تقاسم مناشف الحمام، أمراً شائعاً في المنازل بين الأشقاء والأزواج، ولأنها تستخدم لتنظيف أجزاء مختلفة من الجسم، فإنها تلتقط بسهولة البكتيريا من الجلد، والجانب الخلفي من الجسم، والأعصاب، والمناطق الحساسة، والإبط، وبين أصابع القدم، كما يوجد ايضا عاده أخرى وهى ترك الفوطه فى الحمام فهى تلتقط البكتريا واجراثيم أيضا مما يهدد بالإصابة بأمراض معدية وبعضها خطير.

[عاده سيئة كلنا بنعملها ــــــــــــــــ خطر كبييييير علينا كلنا لو بتعمل العاده دى متعملهاش تانى ـــــــ إحذر ترك الفوطه فى الحمام] إكتشف الدكتور تشارلز جيربا أخصائي علم الأحياء الدقيقة في جامعة أريزونا أن ما يقرب من 90 % من مناشف الحمام ملوثة بالبكتريا القولونية في حين أن 14 % منهم محمل ببتكريا كولي . وفي بعض الحالات وجد جيربا أن هناك اثار لبكتريا السالمونيلا . وقال بعد حوالي يومين إذا كنت تجفف وجهك بإستخدام المناشف الموجودة في الحمام ربما يؤدي إلي وجود المزيد من البكتريا القولونية علي الوجه .

في كل مرة تقوم فيها بإستخدام المنشفة المتروكة في الحمام تنقل البكتريا إلي الجلد الطبيعي الموجود في الألياف بالإضافة إلي الجراثيم الاخري المحملة في المناشف . عندما تقوم بترك فوط الحمام الرطبة في الحمام لفترة طويلة بعد الإستخدام يمكن أن تصبح أرضاً خصبة للبكتريا . وجدت دراسة في عام 2003 م سوبيربوج أن ترك المناشف خصوصاً الرطبة يمكن أن يكون أمر خطير .

فيما يلي، نذكر لكم 5 أسباب تدفعك لعدم ترك المنشفة في المرحاض :

1. يعد المرحاض أرضًا خصبة لتكاثر العفن والفطريات، ما يُزيد خطر إصابتك بالمرض.

2. عند الضغط على زر “السيفون” والغطاء مفتوح، يمكن لقطرات الماء المتناثرة أن تنتشر إلى الأسطح الأخرى في الحمام، مثل الفوطة، ما يتسبب في إصابتك بالعدوى.

3. تسبب المنشفة المستخدمة في انتشار رائحة كريهة في المرحاض، وبالتالي تجذب الحشرات مثل الصراصير والبعوض.

4. المناشف عرضة لتراكم العفن، يحدث هذا بسبب ارتفاع مستويات الرطوبة في الهواء الناتج عن الاستحمام والمياه الجارية.

5. البكتيريا والفيروسات يمكن أن تستقر على “الفوطة” لعدة أيام، ما يعرض الأشخاص الذين يستخدمون المرحاض للخطر.