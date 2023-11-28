[هترجعي شباب من تاني لو سنك 70 عام .. الخلطة السحرية اخلطي الفازلين مع الخل وتخلصي من شعر الوجه بكل سهولة وفعالية .. وصفة جبارة هتغير حياتك مش هتبطلي تعمليها]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يولي الفتيات والسيدات اهتماماً كبيراً بمتابعة أحدث صيحات الجمال، ولا سيما في مجال الشعر والمكياج والعناية بالجسم. عندما تكبر الفتاة، تبدأ بالاهتمام بجمالها وتتابع صفحات الموضة والجمال على وسائل التواصل الاجتماعي، كما تحاول كل سيدة أن تكون جميلة لجذب انتباه الآخرين و لإرضاء زوجها، ومع ذلك قد تكون منتجات العناية بالجمال باهظة الثمن وقد تؤثر استخدامها المتكرر على البشرة، ومن ثم يلجأ السيدات والفتيات إلى استخدام وصفات طبيعية ومكونات بسيطة وغير مكلفة للعناية بالبشرة والشعر.

وصفة الفازلين مع الخل للبشرة

يمكن استخدام خليط الفازلين والخل كمقشر للوجه والجسم، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:.

إضافة ملعقتين من الفازلين في وعاء مناسب.

وضع ملعقة كبيرة من الخل.

إضافة ملعقة صغيرة من الليمون، و أربع ملاعق من الملح، وتحريك الخليط جيدًا.

وضع الخليط في برطمان زجاجي يغلق بإحكام، وتكون مدة صلاحيته لهذه الوصفة حوالي 3 أشهر.

يتم وضع الخليط على المنطقة التي ترغب في تقشيرها.

عمل حركات دائرية حول المنطقة.

تنفيذ الحركات الدائرية لمدة 5 إلى 10 دقائق.

غسل المنطقة جيدًا من الخليط باستخدام الشامبو أو الصابون.

القيام بترطيب المنطقة التي قمت بتقشيرها.

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فوائد الفازلين للبشرة

الفازلين له العديد من الفوائد للبشرة، ومنها:

الترطيب: يعتبر الفازلين مرطبًا فعالًا للبشرة الجافة، حيث يشكل طبقة عازلة تحافظ على رطوبة البشرة وتمنع فقدانها.

الحماية: يقوم الفازلين بحماية البشرة من العوامل الضارة مثل الرياح القاسية والبرد والجفاف.

التخفيف من التهيج: يمكن استخدام الفازلين لتهدئة الجلد المتهيج نتيجة للتعرض للعوامل الخارجية أو بعد إجراء إجراءات تجميلية مثل الحلاقة أو إزالة الشعر.

التقليل من ظهور التجاعيد: تُظهر الفازلين تأثيرًا ترطيبيًا يُساعد على تقليل ظهور التجاعيد وتنعيم البشرة.

تهدئة الجروح الصغيرة والحروق الخفيفة: يعمل الفازلين على تهدئة الجروح السطحية والحروق البسيطة وتسريع عملية الشفاء.