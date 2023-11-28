"ولا تخطر على بال الجن الأزرق".. ضعي الرمان على النار.. فكرة جهنمية أتحداكي هتقومي تعمليها حالا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الرمان من الفواكه المحبوبة جدا لدى الكثير من الأطفال وحتى الكبارلأنها تحتوي على كثير من الفيتامينات كما أنها تحتوي على مواد تمد الجسم بالطاقه اللازمه لأن الرمان يحتوي على فيتامين ب 12 المهم للخلايا العصبيه كما أن كثير من الناس لا تعرف عن الرمان انه يمكن عمله بطرق متعددة، ومن خلال هذه الفاكهة يمكن عمل دبس الرمان المفيد جدا للجسم إليكم ذالك .

المكونات اللازمة لتحضير دبس الرمان

ماء.

سكر.

عصير الرمان .

والرمان يعتبر من أفضل الوصفات المميزة جدا لأنه يتم استخدامه في العديد من الأمور في المنزل ولهذا السبب الكثير من الناس يبحثوا عن طريقة عمل وصفه للرمان لكي يتم تناولها ومن خلال هذا المقال وضحناها لكم ليتمكن العديد من الأشخاص من معرفتها بسهولة ويسر من دون أي مشاكل أو صعوبة .

طريقة تحضير دبس الرمان .

من المعلوم أن الرمان يدخل في الكثير من الوصفات المميزة وربما هذه الوصفة لا يعرفها إلا القليل من الناس ومن أجل ذلك وضحناها لكم من خلال مكونات تحضير هذه الوصفة وسوف نوضح لكم أبرز خطوات تحضيرها في المنزل بكل سهوله ويسر، إليكم تحضير هذه الوصفة :

أولا: قومي بإحضار الخلاط وضعي به 20 حبه من الرمان ثم قومي باضافه السكر او عسل النحل للتحليه حسب الرغبه .

ثانيا: قومي بوضع كوب من عصير الرمان

وأخيرا نقوم بوضع 5 كوب حجم متوسط من الماء.

ثم نقوم بخلط كل هذه المحتويات في الخلاط حتى تمتزج جيدا وفيما بعد يجب ان نقوم بوضع الخليط في حله واسعه ونقوم بوضع على النار مع التقليب الجيد حتى يصبح القوام متماسك ، والآن دبس الرمان جاهز لتناوله وهو يحتوي على الكثير من الفوائد .