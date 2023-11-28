دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من الأسرار والخفايا التي تتعلق بالهاتف المحمولة والتي لا يعرفها سوي القليل من القائمين علي تلك الصناعة أو الأشخاص اللذيم لديهم رغبة دائمة في البحث عن المعلومة وقتل الاشياء بحثا وتلك النوعية من الأشخاص قليلة ايضا للغاية ـ، فاختراع الهاتف عالم لا نهاية له من الأسرار والإمكانيات التي ربما نكتشف أننا لا نعي منها سوي القليل فقط ، فبعض أجزاء الهاتف التي هي أمام أعيننا طوال الوقت من الممكن أن يتم استعمالها في العديد من الأغراض التي تسهل من الكثير من الأمور ، والتي سنضرب لكم مثال بزر الباور ” التشغيل والقفل ” في الهاتف المحمول من خلال ما يلي من سطور قليلة من مقالنا هذا كما يلي

– استخدامات زر الباور

جدير بالذكر ـ أن زر التشغيل في الهاتف المحمول لا يتوقف استخدامه عند حد القفل والشغيل لطاقة الموبايل وإنما يمتد لأبعد من هذا بكثير وهو الأمر الذي سنعمل علي ذكره كالأتي

[ما تخطرش علي بالك اصلا .. استخدامات مذهلة لزر "التشغيل" في الهاتف المحمول .. زر الباور ليس للفتح والغلق فقط]

كيفية استخدام زر الباور

من الممكن أن يتم استعمال زر الباور في إنهاء المكالمات من خلال النقر علي زر الباور أثناء المكالمة لتنتهي من فورها

يمكن استخدامه في إضاءة فلاش الكاميرا بمجرد أن يتم فتح العدسة الخاصة بها مع الضغط علي زر الباور

تستطيع أخذ لقطة للشاشة ” سكرين شوت ” من خلال الضغط علي زر الباور بطريقة معينة

بجانب الاستعمال الأصلي له وهو غلق الهاتف