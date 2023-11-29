دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كثير من الناس لا يعرفون هذه الطريقة لصنع ديتول في المنزل. يعتبر الديتول من أهم مواد التنظيف التي يتم شراؤها لتنظيف وتعقيم المنزل بعناية. منذ انتشار فيروس كورونا، بدأت الكثير من ربات البيوت الاهتمام الكبير باستخدام ديتول لتعقيم كل مكان في المنزل لقتل البكتيريا والجراثيم. نظراً لارتفاع سعر ديتول أصبح من الصعب شراءه، ولكننا اليوم سنتعرف على خطوات صنع ديتول في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة. ومن خلال موقعنا” بوابة نيوز مصر “سنشرح لك أهم التفاصيل. تابعنا.

تعرف على مكونات ديتول

["مخطرتش على بال الجن نفسه".. تعرف على طريقة عمل الديتول في المنزل بشكل سريع..اليكم الطريقة!!!]

طريقة عمل الديتول في المنزل بشكل سريع

يجب عليك اتباع المكونات بعناية حتى تحصل على ديتول مثل الأصلي بنفس الفعالية والجودة. قم بشرائه من محل منظفات، مع العلم أن هذه المكونات تكفي لصنع 1 لتر من ديتول، ويمكنك زيادة النسب عند زيادة الكمية. المكونات هي كما يلي:

10 جم تكسابون.

20 جرام زيت صنوبر.

10 جم سيماسول.

10 جرام كحول الأيزوبرانول.

10 جم كلوروسيلينول.

اللون الأصفر

تعلمي طريقة عمل الديتول في المنزل

يتم إحضار سطل كبير، ثم يضاف إليه زيت الصنوبر تدريجياً، ثم يضاف الماء تدريجياً مع التحريك.

إذا وجدت أن سمك الديتول سميك جدًا يمكنك زيادة الماء ثم إضافة التكسابون والسيماسول والكحول والكلور.

ثم نضيف البرتقال إلى المكونات السابقة.

نستمر في تحريك جميع المكونات حتى تحصلي على قوام مناسب مثل ديتول الأصلي.

نحضر زجاجات كبيرة بغطاء محكم. تمتلئ الزجاجات بعناية حتى لا يسقط منها شيء.

هذه الوصفة من أهم الوصفات التي استخدمها الكثير من الأشخاص لفتح مشروع بيع الديتول، وستجد النتيجة مثل الديتول الأصلي تمامًا، وستوفر الكثير من المال.