ولاالجن الأزرق يعرفها.. فوائد سحريه لـ"قشر الموز" تعرف عليها... لن ترميها من اليوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قشر الموز يحتوي علي العديد من الفيتامينات والمعادن المغذية للجسم والكثير من العناصر الغذائية الاخري التي تفيد الصغار والكبار ، كما أن قشر الموز يحتوي علي الكثير من الفوائد الصحيه يحتوي علي الألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة،قشر الموز هو جزء من فاكهة الموز الذي غالبًا معظم الناس يلقونه فورا عند اكل الموز يحتوي قشر الموز على العديد من الفوائد الصحية سنعرضها لكم في المقال التالي.

فوائد سحريه لقشر الموز

قشر الموز تحتوي علي مواد تكون غنية بالألياف تعمل على تنظيم الجهاز الهضمي وتخفيف الإمساك والإسهال، إذ يمكن أن تكون لقشر الموز فائدة كبيرة للأشخاص الذين يعانون من الامساك المزمن.

قشر الموز يعمل كمرطب للبشره ويعمل عمل المرطب الطبيعي للبشرة إذا ما فركت قشور الموز على بشرتك أو وضعتها على وجهك، يساعد على تقليل الانتفاخ والاحمرار والتهيج والتشققات.

قشر الموز يمكن أن تساعد علي تكوين فيتامين A الذي يساعد في الحفاظ على عينيك قوية وصحية هذا الفيتامين A متوفر وموجود بكثرة في قشر الموز.

يساعد قشر الموز علي تخفيف الاكتئاب بحسب الدراسه التي اجريت عليها، قشور الموز تعمل علي تخفيف اضطرابات العقل واضطرابات المزاج الذي تحدث للانسان عندما يكون غاضب من شخص اوشيء،

قشر الموز يعمل علي تكوين فيتامين ب 6 الذي يعمل علي تحسين النوم، والذي له تأثير إيجابي على الحالة المزاجية بمرور الوقت.

قشر الموز تعمل علي تقليل خطر الإصابة بالسرطان من خلال افراز انزيمات معينه داخل الجسم.

علاج الشعر التالف والساقط : يعمل الموز على تقوية الشعر وعلاج الشعر التالف والساقط ، وذلك لأنّه مصدر غني بالعناصر المعدنيه التي تفيد الجسم ، وخصوصاً البوتاسيوم.