جوزك هيتجنن عليكي .. استخدمي وصفة " الموز مع زيت الزيتون " في هذا المكان من الجسم هيرجعك شباب لو عمرك 70 سنة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الموز من الفواكه التي لا يتوقف معدل الاستفادة منها على كونه فاكهة حلوة الطعم فحسب بل إن له الكثير من المنافع التي تعود على الصحة والجسم كما أنه يستعمل في أغراض الجمال والعناية بالجسم من خلال دمجه مع مكونات أخرى لا تقل عنه أهمية مثل زيت الزيتون الطبيعي الذي لا يحتاج منا إلى أن نعدد مدى الفائدة التي من الممكن أن يتم تحصيلها من خلال استخدام هذا المنتج حيث أن الجمع بين هذين المكونين في وصفة واحدة لهو أمر مثير للغاية من أجل معرفة حجم المنفعة التي من الممكن أن تعود علينا بالنظر إلى كونهما منتجان طبيعيان مائة في المائة لذا فإننا سنوضح هذا الأمر من خلال ما يلي من فقرات .

– مكونات وصفة زيت الزيتون مع الموز

ملعقة من الموز المهروس.

ملعقة من خل التفاح.

ملعقة من الحليب.

زيت الزيتون

– طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون مع الموز

يتم هرس ثمرة الموز أولا بواسطة شوكة أو ملعقة داخل وعاء مناسب

ثم نضيف خل التفاح والزبادي والمكونات الأخرى التي احضرناها معا ونعمل على خلطها سويا حتى نحصل على مزيج متجانس

قم بتنظيف البشرة جيدًا، ثم ضع الخليط واتركه لمدة 20 دقيقة.

عقب مرور الوقت يتم شطف البشرة بالماء الفاتر للتخلص من التسمير والبقع الداكنة والحصول على بشرة بيضاء ذات إطلالة مشرقة .