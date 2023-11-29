" أسباب صادمة " .. لماذا حرم الله على الإنسان أكل " لحم الخنزير " ؟ .. مش هتصدق الإجابة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الخنزير من المخلوقات العديدة التي تتواجد على كوكب الأرض والتي بلا شك لها حكمة من خلقها شأنها في ذلك شأن كل مخلوقات الله التي لا تعد ولا تحصى ، لكن هناك بعض الحيوانات التي منح الله للإنسان حق تناولها والبعض الأخر لم يجيز له تناولها ولكل منها سبب بالطبع وإن لم نكن في حاجة للأسباب كي نمتثل لأوامر الله وتلك هي العقيدة السليمة فالله لا يأتي سوى بالخير ولا يمنع إلا للخير ، لكن الكثير من الأسئلة قد تم طرحها من مختلف الأشخاص فيما يتعلق بالحكمة الإلهية من تحريم أكل لحم الخنزير على الإنسان وهو الأمر الذي سنناقشه بشئ من التفصيل كما يلي

– لماذا حرم أكل الخنزير

جدير بالذكر أن هذا الأمر لابد أن يتم تناوله بالطريقة الصحيحة حيث أن نمط حياة هذا الكائن يقوم على أنه يحيا بين القاذورات ويأكل الفضلات والبقايا بجانب أن لحم الخنزير العديد من البكتيريا الضارة، مثل البكتيريا القولونية، والتي يعتبر من المؤكد أنها تشكل خطرًا على صحة الإنسان

في ذات السياق فإن ما قد يمثل تأكيد على ما نقول هو أن الأديان السماوية الثلاث كانت قد حرمت تناول لحم الخنزير على معتنقيها وذلك من أجل أن يمتثلوا لأوامر الله ، لكن رغم ذلك هناك قطاع كبير من البشر واللذين يقطنون أوربا وأمريكا بشكل أكبر يتناولون لحم الخنزير .