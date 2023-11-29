إجابة صادمة جعلت الجميع في ذهول".. ضجة كبيرة أحدثتها إجابة خارقة لطالب في الامتحان جعلت المصححين يبكون من الصدمة... تعرف على التفاصيل

إجابة طالب حيرت الجميع

واجه طالب في امتحان اللغة العربية سؤال في الإعراب مطلوب منه إعراب الآيه القرآنية في قوله تعالى “خلق الإنسان من عجل”، والصادم هو إجابة الطالب المميزة التي تفوق بها على الجميع لتكون فريدة من نوعها عن باقي الإجابات، فقد أجاب قائلاً خلق فاعلم ماضي لن ينسى فاعله، ولا استطيع أن أكتب مبني للمجهول لأن ذلك لا يليق بالله سبحانه وتعالى، والجدير بالذكر أن هذا الطالب تأدب مع المولى عز وجل مستبعداً لاستخدام قواعد اللغه العربيه في الإعراب الصحيح لهذا السؤال.

رد فعل المصححين تجاه الطالب

لقد أصاب المعلم دهشة عارمة جعلته في ذهول تام بسبب تأثره بهذه الإجابة، فما كان من المعلم إلا أن يكتب للطالب جملة فيها ثناء شديد وإعجاب بالغ بمحتواها قائلاً بارك الله في أدبك وعلمك أحسنت، كمل أعطاه الدرجة النهائية للامتحان، بالإضافة إلى ذلك قام المعلم بتصوير ورقة الإجابة وقام بمشاركتها على جميع مواقع التواصل الاجتماعي مما نال إعجاب الملايين من رواد التواصل الاجتماعي.