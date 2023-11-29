دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ضاع عمرنا واحنا فاكرينها للقص وبس تعرف على استخدامات القصافة السحرية الأخرى حيث أنه من المعروف عن القصافة أنها تستخدم في قص الأظافر وإزالة الجلد الزائد فقط ولكن القصافة لها العديد من الاستخدامات الأخرى التي تساعدنا على توفير الوقت والجهد وفي هذا المقال سوف نخبركم عن فوائد القصافة الأخري بالإضافة إلي بعض الأضرار التي تسببها إذا لم يتم تعقيمها.

استخدامات القصافة الأخري

["مطلعتش للأظافر بس زي ماكنا فاكرين” .. اكتشف الاستخدامات السحرية لقصافة الأظافر التي لم تكن تعلمها من قبل .. طلعت نينجا واحنا منعرفش!!]

“مطلعتش للأظافر بس زي ماكنا فاكرين” .. اكتشف الاستخدامات السحرية لقصافة الأظافر التي لم تكن تعلمها من قبل .. طلعت نينجا واحنا منعرفش!!

هناك بعض الاستخدامات التي تقوم بها قصافة الأظافر والتي تساعدنا كثيرا في حياتنا ومنها:

من خلال الجزء المنحني في القصافة يمكنك فتح زجاجات المياه الغازية و أغطية البرطمانات التي يتم فتحها من اول مرة.

ويمكن استخدام القصافة كحامل اعواد البخور من خلال وضع البخور في الفتحة الصغيرة الموجودة بها ويجب وضع طبق أسفلها لحمل الرماد.

بالإضافة إلي أنه يمكنك استخدام القصافة بديلا عن قصافة الأسلاك لأنها تقوم بفصل البلاستيك الموجود في السلك عن الحديد وثني اسلاك الحديد.

من خلال اللسان الحديدي الموجود فيها تستطيع تثبيت الموبايل ومشاهدة الأفلام والمسلسلات بكل سهولة.

وايضا من خلالها يمكنك فتح علب الكرتون التي يتم تغليفها بشريط من البلاستيك بديلا عن القاطع أو القطر.

وتستطيع بكل سهولة القيام بالأعمال اليدوية مثل الكروشيه من خلال إدخال الخيط في الفتحة الصغيرة الموجودة فيها.

أضرار تسببها القصافة

يقوم كل اطباء الجلدية بِنصح الناس بعدم استخدام القصافة لأكثر من شخص وبعد كل استخدام يجب أن يتم غليها و تعقيمها لأنها تساعد علي نشر الميكروبات والفيروسات وبالتالي الإصابة بالعديد من الأمراض.